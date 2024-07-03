США предоставляют Украине новый пакет военной помощи. Что туда вошло

Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи Украине. Сумма, на которую оказывается помощь, пока не уточняется.
Главные тезисы
- США предоставили новый пакет военной помощи Украине, включающий ракеты, артиллерию и финансирование для систем противовоздушной обороны.
- Это седьмой пакет помощи, санкционированный президентом Байденом, с момента подписания закона о национальной безопасности.
- Предыдущие пакеты военной помощи включали боеприпасы для систем HIMARS, артиллерию и противовоздушную оборону.
- Новый пакет помощи направлен на защиту Украины от потенциальных угроз.
- США выделяют финансирование для закупки перехватчиков для систем противовоздушной обороны Патриот и NASAM с целью помочь Украине защитить свои войска и города от воздушных атак со стороны России.
США объявили о новом пакете военной помощи для Украины
3 июля Белый дом сообщил о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга.
Администрация Байдена-Гаррис объявляет о выделении нового значительного пакета помощи Украине в сфере безопасности, в то время как Соединенные Штаты продолжают поддерживать защиту Украины от вторжения РФ.
По ее словам, это седьмой пакет безопасности, который Байден санкционировал для помощи Украине с момента подписания им в апреле дополнения к закону о национальной безопасности.
В новый пакет входят:
ракеты для украинских систем противовоздушной обороны;
боеприпасы для высокомобильной артиллерии;
ракетные системы;
артиллерийские снаряды и прочие критические средства.
Новый пакет также включает в себя новое финансирование, которое Министерство обороны США использует для закупки перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot и NASAM, чтобы помочь Украине защитить свои войска и города от воздушных атак со стороны России.
Как ранее сообщали в СМИ, этот пакет предоставлен в рамках полномочий президента США по изъятию оружия, боеприпасов и техники из американских военных складов для удовлетворения краткосрочных потребностей Украины.
Новая помощь Украине от США включает два пакета
Как уточнили в Пентагоне, первая часть пакета включает в себя дополнительные перехватчики противовоздушной обороны, артиллерийские и другие огневые средства, а также противотанковое вооружение на сумму в 150 млн долл.
В пакет вошли:
ракеты для систем противовоздушной обороны HAWK;
боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
81-мм минометные мины;
ракеты с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW), запускаемые из трубы;
противотанковые комплексы Javelin и AT-4;
боеприпасы к стрелковому оружию и гранаты;
оборудование и боеприпасы для взрывных работ;
тактические транспортные средства для буксировки и транспортировки оборудования;
тактические аэронавигационные системы и оборудование для поддержки авиации; да
запасные части, техническое обслуживание и другое полевое и вспомогательное оборудование.
В результате Украина получит перехватчики, в которых она срочно нуждается в защите своего населения и критически важной инфраструктуре от воздушных атак со стороны России.
Помощь Украине от США
В последний раз США объявляли о пакете помощи Украине на 225 млн долл. 7 июня. Тогда американский лидер Джо Байден, встречаясь с президентом Владимиром Зеленским во Франции, извинился за многомесячную задержку с поставкой военной помощи, что позволило РФ получить определенные преимущества на поле боя. Президент США пообещал, что его страна будет поддерживать Украину в долгосрочной перспективе.
В частности, прошлый пакет включал в себя снаряды для ЗРК HAWK и ЗРК Stinger, боеприпасы для систем HIMARS и артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм.
До этого, 24 мая, США также объявляли о выделении для Украины пакета военной помощи на 275 млн дол. Помощь включала боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковое оружие, необходимые для отражения атак окупантов на Харьковском направлении.
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