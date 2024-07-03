США предоставляют Украине новый пакет военной помощи. Что туда вошло

Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи Украине. Сумма, на которую оказывается помощь, пока не уточняется.

США объявили о новом пакете военной помощи для Украины

3 июля Белый дом сообщил о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга.

Администрация Байдена-Гаррис объявляет о выделении нового значительного пакета помощи Украине в сфере безопасности, в то время как Соединенные Штаты продолжают поддерживать защиту Украины от вторжения РФ.

По ее словам, это седьмой пакет безопасности, который Байден санкционировал для помощи Украине с момента подписания им в апреле дополнения к закону о национальной безопасности.

В новый пакет входят:

ракеты для украинских систем противовоздушной обороны;

боеприпасы для высокомобильной артиллерии;

ракетные системы;

артиллерийские снаряды и прочие критические средства.

Новый пакет также включает в себя новое финансирование, которое Министерство обороны США использует для закупки перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot и NASAM, чтобы помочь Украине защитить свои войска и города от воздушных атак со стороны России.

Как ранее сообщали в СМИ, этот пакет предоставлен в рамках полномочий президента США по изъятию оружия, боеприпасов и техники из американских военных складов для удовлетворения краткосрочных потребностей Украины.

Накануне стало известно, что пакет будет содержать боеприпасы для артиллерийских комплексов HIMARS и другие критические снаряды. Американские чиновники на условиях анонимности рассказывали журналистам, что кассетные боеприпасы в пакет не войдут. Впрочем, будет ли помощь дальнобойных ракет ATACMS "по соображениям оперативной безопасности" чиновники не ответили. Поделиться

Новая помощь Украине от США включает два пакета

Как уточнили в Пентагоне, первая часть пакета включает в себя дополнительные перехватчики противовоздушной обороны, артиллерийские и другие огневые средства, а также противотанковое вооружение на сумму в 150 млн долл.

В пакет вошли:

ракеты для систем противовоздушной обороны HAWK;

боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

81-мм минометные мины;

ракеты с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW), запускаемые из трубы;

противотанковые комплексы Javelin и AT-4;

боеприпасы к стрелковому оружию и гранаты;

оборудование и боеприпасы для взрывных работ;

тактические транспортные средства для буксировки и транспортировки оборудования;

тактические аэронавигационные системы и оборудование для поддержки авиации; да

запасные части, техническое обслуживание и другое полевое и вспомогательное оборудование.

Также выделено 2,2 млрд долл, которые будут использованы для закупки перехватчиков для систем противовоздушной обороны PATRIOT и NASAMS для Украины. Как сообщалось ранее, администрация Байдена планирует ускорить поставки этих вооружений, изменив очередность будущих поставок для Украины по программе "Внешние военные продажи". Поделиться

В результате Украина получит перехватчики, в которых она срочно нуждается в защите своего населения и критически важной инфраструктуре от воздушных атак со стороны России.

Помощь Украине от США

В последний раз США объявляли о пакете помощи Украине на 225 млн долл. 7 июня. Тогда американский лидер Джо Байден, встречаясь с президентом Владимиром Зеленским во Франции, извинился за многомесячную задержку с поставкой военной помощи, что позволило РФ получить определенные преимущества на поле боя. Президент США пообещал, что его страна будет поддерживать Украину в долгосрочной перспективе.

В частности, прошлый пакет включал в себя снаряды для ЗРК HAWK и ЗРК Stinger, боеприпасы для систем HIMARS и артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм.

До этого, 24 мая, США также объявляли о выделении для Украины пакета военной помощи на 275 млн дол. Помощь включала боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковое оружие, необходимые для отражения атак окупантов на Харьковском направлении.