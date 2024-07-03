США надають Україні новий пакет військової допомоги. Що туди ввійшло

Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. Сума, на яку надається допомога, наразі не уточнюється.

США оголосили про новий пакет військової допомоги для України

3 липня Білий дім повідомив про надання Україні чергового пакету військової допомоги.

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу.

Адміністрація Байдена-Гарріс оголошує про виділення нового значного пакету допомоги Україні у сфері безпеки — в той час, як Сполучені Штати продовжують підтримувати захист України від вторгнення РФ.

За її словами, це є сьомим пакетом безпекової допомоги, який Байден санкціонував для допомоги Україні з моменту підписання ним у квітні доповнення до закону про національну безпеку.

У новий пакет входять:

ракети для українських систем протиповітряної оборони;

боєприпаси для високомобільної артилерії;

ракетні системи;

артилерійські снаряди та інші критичні засоби.

Новий пакет також включає нове фінансування, яке Міністерство оборони США використає для закупівлі перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot і NASAM, щоб допомогти Україні захистити свої війська і міста від повітряних атак з боку Росії.

Як раніше повідомляли в ЗМІ, цей пакет надано в рамках повноважень президента США щодо вилучення зброї, боєприпасів та техніки з американських військових складів для задоволення короткострокових потреб України.

Напередодні також стало відомо, що пакет міститиме боєприпаси для артилерійських комплексів HIMARS та інші критичні снаряди. Американські чиновники на умовах анонімності розповідали журналістам, що касетні боєприпаси до пакета не увійдуть. Втім, чи міститиме допомога далекобійні ракети ATACMS "з міркувань оперативної безпеки" посадовці не відповіли. Поширити

Нова допомога Україні від США включає два пакети

Як уточнили в Пентагоні, перша частина пакета містить в собі додаткові перехоплювачі протиповітряної оборони, артилерійські та інші вогневі засоби, а також протитанкове озброєння на суму в 150 млн дол.

До пакета увійшли:

ракети для систем протиповітряної оборони HAWK;

боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

155-мм і 105-мм артилерійські снаряди;

81-мм мінометні міни;

ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW), що запускаються з труби;

протитанкові комплекси Javelin та AT-4;

боєприпаси до стрілецької зброї та гранати;

обладнання та боєприпаси для підривних робіт;

тактичні транспортні засоби для буксирування та транспортування обладнання;

тактичні аеронавігаційні системи та обладнання для підтримки авіації; та

запасні частини, технічне обслуговування та інше польове і допоміжне обладнання.

Також виділено 2,2 млрд дол, які будуть використані для закупівлі перехоплювачів для систем протиповітряної оборони PATRIOT і NASAMS для України. Як повідомлялося раніше, адміністрація Байдена планує прискорити постачання цих озброєнь, змінивши черговість майбутніх поставок для України за програмою "Зовнішні військові продажі". Поширити

В результаті Україна отримає перехоплювачі, яких вона терміново потребує для захисту свого населення та критично важливої інфраструктури від повітряних атак з боку Росії.

Допомога Україні від США

Востаннє США оголошували про пакет допомоги Україні на 225 млн дол 7 червня. Тоді американський лідер Джо Байден, зустрічаючись із президентом Володимиром Зеленським у Франції, перепросив за багатомісячну затримку із постачанням військової допомоги, що дозволило РФ здобути певні переваги на полі бою. Президент США пообіцяв, що його країна буде підтримувати Україну в довгостроковій перспективі.

Зокрема минулий пакет містив у собі снаряди для ЗРК HAWK та ЗРК Stinger, боєприпаси для систем HIMARS та артилерійські снаряди калібрів 155 мм і 105 мм.

Перед цим, 24 травня, США також оголошували про виділення для України пакету військової допомоги на 275 млн дол. Допомога включала боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди, протитанкову зброю, необхідні для відбиття атак окупантів на Харківському напрямку.