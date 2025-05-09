США предупреждают об угрозе массированной атаки РФ по Украине — что известно
Категория
Мир
Дата публикации

США предупреждают об угрозе массированной атаки РФ по Украине — что известно

U.S. Embassy in Ukraine
США предупреждают об угрозе массированной атаки РФ по Украине — что известно
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Посольство Соединенных Штатов в Киеве сообщило о получении "конкретной информации" о возможном серьезном воздушном нападении России на Украину 9 мая.

Главные тезисы

  • Посольство США в Киеве сообщило о возможной массированной атаке РФ на Украину 9 мая.
  • Американское посольство рекомендует гражданам быть готовыми к оперативным действиям в случае объявления воздушной тревоги.
  • Эксперт советует следить за официальным ресурсом посольства США как индикатором потенциальной угрозы.

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Об этом заявило посольство США в Украине.

В своем заявлении американское посольство обратилось к своим гражданам в Украине с рекомендацией подготовиться к оперативным действиям в случае объявления воздушной тревоги.

Посольство США в Киеве получило информацию о потенциально значительном воздушном нападении, которое может произойти никогда в течение следующих нескольких дней.

Рекомендации для граждан:

  • Следите за обновлением через местные медиа.

  • Заранее определите ближайшие укрытия для безопасного пребывания.

  • В случае воздушной тревоги немедленно направляйтесь в хранилище.

  • Следуйте инструкциям местных властей и служб экстренной помощи.

  • Предупреждение о российских ударах.

Предупреждение посольства США в Украине

Вчера военный эксперт Иван Ступак порекомендовал следить за официальным ресурсом посольства США в Украине.

Он напомнил, что в прошлый раз, когда Россия планировала использовать "Орешник", за 72 часа американская сторона вывесила объявление о том, что в ближайшие дни объявляется повышенная угроза для граждан США в Украине и все американские предприятия распустили свой персонал.

Следом за ними этот пример последовали и представительства европейских стран, и тогда по Украине действительно прилетел "Орешник".

По его мнению, такие сообщения являются "ред флегом", который намекает, что РФ планирует использовать "Орешник".

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