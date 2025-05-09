США предупреждают об угрозе массированной атаки РФ по Украине — что известно

Посольство Соединенных Штатов в Киеве сообщило о получении "конкретной информации" о возможном серьезном воздушном нападении России на Украину 9 мая.
Главные тезисы
- Посольство США в Киеве сообщило о возможной массированной атаке РФ на Украину 9 мая.
- Американское посольство рекомендует гражданам быть готовыми к оперативным действиям в случае объявления воздушной тревоги.
- Эксперт советует следить за официальным ресурсом посольства США как индикатором потенциальной угрозы.
Россия может нанести массированный удар по Украине: когда именно
Об этом заявило посольство США в Украине.
В своем заявлении американское посольство обратилось к своим гражданам в Украине с рекомендацией подготовиться к оперативным действиям в случае объявления воздушной тревоги.
Рекомендации для граждан:
Следите за обновлением через местные медиа.
Заранее определите ближайшие укрытия для безопасного пребывания.
В случае воздушной тревоги немедленно направляйтесь в хранилище.
Следуйте инструкциям местных властей и служб экстренной помощи.
Предупреждение о российских ударах.
Вчера военный эксперт Иван Ступак порекомендовал следить за официальным ресурсом посольства США в Украине.
Он напомнил, что в прошлый раз, когда Россия планировала использовать "Орешник", за 72 часа американская сторона вывесила объявление о том, что в ближайшие дни объявляется повышенная угроза для граждан США в Украине и все американские предприятия распустили свой персонал.
Следом за ними этот пример последовали и представительства европейских стран, и тогда по Украине действительно прилетел "Орешник".
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