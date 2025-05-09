США попереджають про загрозу масованої атаки РФ по Україні — що відомо
Категорія
Світ
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США попереджають про загрозу масованої атаки РФ по Україні — що відомо

U.S. Embassy in Ukraine
Посольство

Посольство Сполучених Штатів у Києві повідомило про отримання "конкретної інформації" про можливий серйозний повітряний напад Росії на Україну 9 травня.

Головні тези:

  • Посольство США в Києві отримало конкретну інформацію про можливий масований повітряний напад Росії на Україну 9 травня.
  • Громадянам рекомендовано підготуватися до оперативних дій у разі оголошення повітряної тривоги.
  • Експерти нагадують про важливість слідкувати за офіційними джерелами і вживати заходи безпеки в разі загрози атаки.

Росія може завдати масованого удару по Україні: коли саме

Про це заявило посольство США в Україні.

У своїй заяві американське посольство звернулося до своїх громадян в Україні з рекомендацією підготуватися до оперативних дій у разі оголошення повітряної тривоги.

Посольство США в Києві отримало інформацію про потенційно значний повітряний напад, який може статися будь-коли протягом наступних кількох днів.

Рекомендації для громадян:

  • Слідкуйте за оновленнями через місцеві медіа.

  • Заздалегідь визначте найближчі укриття для безпечного перебування.

  • У разі повітряної тривоги негайно прямуйте до сховища.

  • Дотримуйтесь інструкцій місцевої влади та служб екстреної допомоги.

  • Попередження про російські удари.

Попередження посольства США в Україні

Зауважимо, що вчора військовий експерт Іван Ступак порекомендував слідкувати за офіційним ресурсом посольства США в Україні.

Він нагадав, що минулого разу, коли Росія планувала використати "Орєшнік", то за 72 години американська сторона вивісила оголошення про те, що найближчими днями оголошується підвищена загроза для громадян США в Україні й всі американські підприємства розпустили свій персонал.

Слідом за ними цей приклад перейняли й представництва європейських країн, і тоді по Україні дійсно прилетів "Орєшнік".

На його думку, такі повідомлення є "ред флегом", який натякає, що РФ планує використати "Орєшнік"

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