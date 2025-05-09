США попереджають про загрозу масованої атаки РФ по Україні — що відомо

Посольство Сполучених Штатів у Києві повідомило про отримання "конкретної інформації" про можливий серйозний повітряний напад Росії на Україну 9 травня.
Головні тези:
- Посольство США в Києві отримало конкретну інформацію про можливий масований повітряний напад Росії на Україну 9 травня.
- Громадянам рекомендовано підготуватися до оперативних дій у разі оголошення повітряної тривоги.
- Експерти нагадують про важливість слідкувати за офіційними джерелами і вживати заходи безпеки в разі загрози атаки.
Росія може завдати масованого удару по Україні: коли саме
Про це заявило посольство США в Україні.
У своїй заяві американське посольство звернулося до своїх громадян в Україні з рекомендацією підготуватися до оперативних дій у разі оголошення повітряної тривоги.
Посольство США в Києві отримало інформацію про потенційно значний повітряний напад, який може статися будь-коли протягом наступних кількох днів.
Рекомендації для громадян:
Слідкуйте за оновленнями через місцеві медіа.
Заздалегідь визначте найближчі укриття для безпечного перебування.
У разі повітряної тривоги негайно прямуйте до сховища.
Дотримуйтесь інструкцій місцевої влади та служб екстреної допомоги.
Попередження про російські удари.
Зауважимо, що вчора військовий експерт Іван Ступак порекомендував слідкувати за офіційним ресурсом посольства США в Україні.
Слідом за ними цей приклад перейняли й представництва європейських країн, і тоді по Україні дійсно прилетів "Орєшнік".
На його думку, такі повідомлення є "ред флегом", який натякає, що РФ планує використати "Орєшнік"
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