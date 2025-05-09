США попереджають про загрозу масованої атаки РФ по Україні — що відомо

Посольство Сполучених Штатів у Києві повідомило про отримання "конкретної інформації" про можливий серйозний повітряний напад Росії на Україну 9 травня.

Росія може завдати масованого удару по Україні: коли саме

Про це заявило посольство США в Україні.

У своїй заяві американське посольство звернулося до своїх громадян в Україні з рекомендацією підготуватися до оперативних дій у разі оголошення повітряної тривоги.

Посольство США в Києві отримало інформацію про потенційно значний повітряний напад, який може статися будь-коли протягом наступних кількох днів.

Рекомендації для громадян:

Слідкуйте за оновленнями через місцеві медіа.

Заздалегідь визначте найближчі укриття для безпечного перебування.

У разі повітряної тривоги негайно прямуйте до сховища.

Дотримуйтесь інструкцій місцевої влади та служб екстреної допомоги.

Попередження про російські удари.

Попередження посольства США в Україні

Зауважимо, що вчора військовий експерт Іван Ступак порекомендував слідкувати за офіційним ресурсом посольства США в Україні.

Він нагадав, що минулого разу, коли Росія планувала використати "Орєшнік", то за 72 години американська сторона вивісила оголошення про те, що найближчими днями оголошується підвищена загроза для громадян США в Україні й всі американські підприємства розпустили свій персонал. Поширити

Слідом за ними цей приклад перейняли й представництва європейських країн, і тоді по Україні дійсно прилетів "Орєшнік".