"Росія припустилася помилки". Трамп висловився про ракетний удар РФ по Сумах

За словами президента США Дональда Трампа, Росія "припустилася помилки" під час атаки Сум, внаслідок чого загинули понад 30 людей.

Трамп назвав смертоносний ракетний удар РФ по Сумах “помилковим”

Росія "помилилася", вдаривши балістичними ракетами по Сумах 13 квітня. Про це того ж дня заявив журналістам президент США Дональд Трамп.

Я думаю, що це було жахливо. І мені сказали, що вони припустилися помилки. Але я думаю, що це жахлива річ. Я думаю, що вся війна — це жахлива річ. Я вважаю, що початок цієї війни — це зловживання владою. Якби я був президентом, ця країна ніколи б не дозволила розпочати цю війну. Ця війна — це ганьба. Дональд Трамп Президент США

На прохання пояснити, що він має на увазі під "помилкою" Росії, Трамп відповів:

Вони припустилися помилки. Я вважаю, що так і було — подивіться, вам необхідно запитати їх.

Також Трамп вдався до традиційної критики свого попередника Джо Байдена.

Пам'ятайте про це: це війна Байдена. Я просто намагаюся її зупинити, щоб ми могли врятувати багато життів. Поширити

Раніше щодо атаки РФ висловився держсекретар США Марко Рубіо.

Це трагічне нагадування про те, чому президент Трамп і його адміністрація витрачають стільки часу і зусиль на те, щоб покласти край цій війні і досягти міцного миру

Своєю чергою спецпосланник президента США Дональда Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог написав на своїй сторінці в соцмережі X, що "атака російських військ у Вербну неділю на цивільні об'єкти в Сумах переходить усі межі пристойності".

Як колишній військовий, я розумію, що таке прицільний удар, і це неправильно. Саме тому президент Трамп докладає всіх зусиль, щоб припинити цю війну.

13 квітня російські окупанти атакували центр міста Суми двома балістичними ракетами. Перша, за даними президента України, влучила в будівлю університету. Друга — розірвалась в повітрі.

Станом на вечір неділі відомо, що внаслідок удару загинули 34 людини, серед них двоє дітей. 117 людей постраждали, серед них — 15 дітей. 68 постраждалих наразі перебувають у медичних закладах. З них восьмеро — у важкому стані. Поширити

Внаслідок удару пошкоджено 51 будівлю, 34 легкових автомобілі та один тролейбус.