"Росія припустилася помилки". Трамп висловився про ракетний удар РФ по Сумах

За словами президента США Дональда Трампа, Росія "припустилася помилки" під час атаки Сум, внаслідок чого загинули понад 30 людей.
Головні тези:
- Ракетний удар РФ по Сумах, який призвів до смерті понад 30 людей, отримав характеристику від президента США Дональда Трампа як “помилковий”.
- Трамп вважає, що вся війна, що триває, є ганьбою, та підкреслює необхідність її припинення.
Трамп назвав смертоносний ракетний удар РФ по Сумах “помилковим”
Росія "помилилася", вдаривши балістичними ракетами по Сумах 13 квітня. Про це того ж дня заявив журналістам президент США Дональд Трамп.
На прохання пояснити, що він має на увазі під "помилкою" Росії, Трамп відповів:
Вони припустилися помилки. Я вважаю, що так і було — подивіться, вам необхідно запитати їх.
Також Трамп вдався до традиційної критики свого попередника Джо Байдена.
Раніше щодо атаки РФ висловився держсекретар США Марко Рубіо.
Це трагічне нагадування про те, чому президент Трамп і його адміністрація витрачають стільки часу і зусиль на те, щоб покласти край цій війні і досягти міцного миру
Своєю чергою спецпосланник президента США Дональда Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог написав на своїй сторінці в соцмережі X, що "атака російських військ у Вербну неділю на цивільні об'єкти в Сумах переходить усі межі пристойності".
Як колишній військовий, я розумію, що таке прицільний удар, і це неправильно. Саме тому президент Трамп докладає всіх зусиль, щоб припинити цю війну.
13 квітня російські окупанти атакували центр міста Суми двома балістичними ракетами. Перша, за даними президента України, влучила в будівлю університету. Друга — розірвалась в повітрі.
Внаслідок удару пошкоджено 51 будівлю, 34 легкових автомобілі та один тролейбус.
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