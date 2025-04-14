"Россия допустила ошибку". Трамп высказался о ракетном ударе РФ по Сумам

По словам президента США Дональда Трампа, Россия "допустила ошибку" во время атаки Сум, в результате чего погибли более 30 человек.
Главные тезисы
- Ракетный удар РФ по Сумам убил более 30 человек, что привело к острой реакции президента США Дональда Трампа.
- Трамп назвал атаку РФ ошибочной и указал на необходимость незамедлительного прекращения войны.
Трамп назвал смертоносный ракетный удар РФ по Сумам "ошибочным"
Россия "ошиблась", ударив баллистическими ракетами по Сумам 13 апреля. Об этом в тот же день заявил журналистам президент США Дональд Трамп.
По просьбе объяснить, что он подразумевает под "ошибкой" России, Трамп ответил:
Они допустили ошибку. Я считаю, что так и было — посмотрите, вам нужно спросить их.
Также Трамп прибег к традиционной критике своего предшественника Джо Байдена.
Ранее по поводу атаки РФ высказался госсекретарь США Марко Рубио.
Это трагическое напоминание о том, почему президент Трамп и его администрация тратят столько времени и усилий на то, чтобы покончить с этой войной и достичь крепкого мира
В свою очередь спецпосланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и РФ Кит Келлог написал на своей странице в соцсети X, что "атака российских войск в Вербное воскресенье на гражданские объекты в Сумах переходит все границы приличия".
Как бывший военный я понимаю, что такое прицельный удар, и это неправильно. Именно поэтому президент Трамп прилагает все усилия, чтобы прекратить эту войну.
13 апреля российские оккупанты атаковали центр города Сумы двумя баллистическими ракетами. Первая, по данным президента Украины, попала в здание университета. Вторая — разорвалась в воздухе.
В результате удара повреждено 51 здание, 34 легковых автомобиля и один троллейбус.
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