"Россия допустила ошибку". Трамп высказался о ракетном ударе РФ по Сумам

По словам президента США Дональда Трампа, Россия "допустила ошибку" во время атаки Сум, в результате чего погибли более 30 человек.

Трамп назвал смертоносный ракетный удар РФ по Сумам "ошибочным"

Россия "ошиблась", ударив баллистическими ракетами по Сумам 13 апреля. Об этом в тот же день заявил журналистам президент США Дональд Трамп.

Я думаю, что это было ужасно. И мне сказали, что они допустили ошибку. Но я думаю, что это ужасная вещь. Я думаю, что вся война — это ужасная вещь. Я считаю, что начало этой войны — это злоупотребление властью. Будь я президентом, эта страна никогда бы не позволила начать эту войну. Эта война — это позор. Дональд Трамп Президент США

По просьбе объяснить, что он подразумевает под "ошибкой" России, Трамп ответил:

Они допустили ошибку. Я считаю, что так и было — посмотрите, вам нужно спросить их.

Также Трамп прибег к традиционной критике своего предшественника Джо Байдена.

Помните: это война Байдена. Я просто пытаюсь ее остановить, чтобы мы могли спасти многие жизни. Поделиться

Ранее по поводу атаки РФ высказался госсекретарь США Марко Рубио.

Это трагическое напоминание о том, почему президент Трамп и его администрация тратят столько времени и усилий на то, чтобы покончить с этой войной и достичь крепкого мира

В свою очередь спецпосланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и РФ Кит Келлог написал на своей странице в соцсети X, что "атака российских войск в Вербное воскресенье на гражданские объекты в Сумах переходит все границы приличия".

Как бывший военный я понимаю, что такое прицельный удар, и это неправильно. Именно поэтому президент Трамп прилагает все усилия, чтобы прекратить эту войну.

13 апреля российские оккупанты атаковали центр города Сумы двумя баллистическими ракетами. Первая, по данным президента Украины, попала в здание университета. Вторая — разорвалась в воздухе.

По состоянию на вечер воскресенья известно, что в результате удара погибли 34 человека, в том числе двое детей. 117 человек пострадали, среди них 15 детей. 68 пострадавших находятся в медицинских учреждениях. Из них восемь — в тяжелом состоянии. Поделиться

В результате удара повреждено 51 здание, 34 легковых автомобиля и один троллейбус.