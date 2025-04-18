"Треба бути відвертою сволотою". Зеленський жорстко відреагував на ракетний удар РФ по Харкову

Президент Володимир Зеленський висловив своє обурення безжальним ракетним ударом по Харкову, який російські загарбники здійснили вранці 18 квітня і в результаті якого одна людина загинула та понад 100 постраждали.

Зеленський жорстко відреагував на ракетний удар РФ по Харкову

Треба бути відвертою сволотою та зневажати життя, щоб завдавати таких ракетних ударів по звичайному місту — у Страсну п'ятницю, напередодні Великодня. І коли ми звертаємось до партнерів, передусім до Сполучених Штатів, по системи "Петріот" і ракети до них, які можуть захистити від цього російського зла — від крилатих ракет, від балістики, — ми звертаємось по захист, на який заслуговує кожен народ. Поширити

Зеленський заявив, що не має бути такого, що якийсь народ заслуговує на допомогу більше, а якийсь — менше.

І це по-християнськи — допомогти. Особливо коли є така можливість — допомогти. І не має бути такого, що якийсь терорист чомусь може уникати наслідків, хоча так само знищує життя, як і інший. Росія заслуговує щонайменше на жорсткі санкції, які є відплатою за все те, що вона робить. Володимир Зеленський Президент України

Вранці 18 квітня росіяни вдарили балістичними ракетами з касетним начинням по Харкову, станом на 19 годину відомо про загиблого і 112 постраждалих, вісім із яких — діти.