"Треба бути відвертою сволотою". Зеленський жорстко відреагував на ракетний удар РФ по Харкову

Президент Володимир Зеленський висловив своє обурення безжальним ракетним ударом по Харкову, який російські загарбники здійснили вранці 18 квітня і в результаті якого одна людина загинула та понад 100 постраждали.
Головні тези:
- Ракетний удар РФ по Харкову спричинив загибель однієї людини та травми для понад 100 осіб, серед них восьмеро дітей.
- Зеленський вважає, що ті, хто вчинив ракетний удар, є відвертою сволотою та повинні нести відповідальність перед міжнародною спільнотою.
- Президент України закликав до накладення жорстких санкцій проти Росії як відповіді на агресію та терор, що поширюється з боку кремлівського режиму.
Зеленський жорстко відреагував на ракетний удар РФ по Харкову
Зеленський заявив, що не має бути такого, що якийсь народ заслуговує на допомогу більше, а якийсь — менше.
Вранці 18 квітня росіяни вдарили балістичними ракетами з касетним начинням по Харкову, станом на 19 годину відомо про загиблого і 112 постраждалих, вісім із яких — діти.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-