"Треба бути відвертою сволотою". Зеленський жорстко відреагував на ракетний удар РФ по Харкову
Категорія
Україна
Дата публікації

"Треба бути відвертою сволотою". Зеленський жорстко відреагував на ракетний удар РФ по Харкову

Володимир Зеленський
Харків

Президент Володимир Зеленський висловив своє обурення безжальним ракетним ударом по Харкову, який російські загарбники здійснили вранці 18 квітня і в результаті якого одна людина загинула та понад 100 постраждали.

Головні тези:

  • Ракетний удар РФ по Харкову спричинив загибель однієї людини та травми для понад 100 осіб, серед них восьмеро дітей.
  • Зеленський вважає, що ті, хто вчинив ракетний удар, є відвертою сволотою та повинні нести відповідальність перед міжнародною спільнотою.
  • Президент України закликав до накладення жорстких санкцій проти Росії як відповіді на агресію та терор, що поширюється з боку кремлівського режиму.

Зеленський жорстко відреагував на ракетний удар РФ по Харкову

Треба бути відвертою сволотою та зневажати життя, щоб завдавати таких ракетних ударів по звичайному місту — у Страсну п'ятницю, напередодні Великодня. І коли ми звертаємось до партнерів, передусім до Сполучених Штатів, по системи "Петріот" і ракети до них, які можуть захистити від цього російського зла — від крилатих ракет, від балістики, — ми звертаємось по захист, на який заслуговує кожен народ.

Зеленський заявив, що не має бути такого, що якийсь народ заслуговує на допомогу більше, а якийсь — менше.

І це по-християнськи — допомогти. Особливо коли є така можливість — допомогти. І не має бути такого, що якийсь терорист чомусь може уникати наслідків, хоча так само знищує життя, як і інший. Росія заслуговує щонайменше на жорсткі санкції, які є відплатою за все те, що вона робить.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Вранці 18 квітня росіяни вдарили балістичними ракетами з касетним начинням по Харкову, станом на 19 годину відомо про загиблого і 112 постраждалих, вісім із яких — діти.

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