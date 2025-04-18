"Надо быть откровенной сволочью". Зеленский жестко отреагировал на ракетный удар РФ по Харькову

Президент Владимир Зеленский выразил свое возмущение безжалостным ракетным ударом по Харькову, который российские захватчики совершили утром 18 апреля и в результате которого один человек погиб и более 100 пострадали.
Главные тезисы
- Президент Украины осудил ракетный удар РФ по Харькову, нанесший ущерб мирному населению.
- Владимир Зеленский призвал международное сообщество наложить жесткие санкции против России за агрессию и террор.
- Зеленский выразил возмущение тем, что российские захватчики нанесли ракетный удар в праздничный день, погубив одного человека и травмировав более 100.
Зеленский жестко отреагировал на ракетный удар РФ по Харькову
Зеленский заявил, что не должно быть такого, что какой-то народ заслуживает помощи больше, а какой-то меньше.
Утром 18 апреля россияне ударили баллистическими ракетами с кассетной утварью по Харькову, по состоянию на 19 часов известно о погибшем и 112 пострадавших, восемь из которых — дети.
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