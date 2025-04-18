"Надо быть откровенной сволочью". Зеленский жестко отреагировал на ракетный удар РФ по Харькову

Президент Владимир Зеленский выразил свое возмущение безжалостным ракетным ударом по Харькову, который российские захватчики совершили утром 18 апреля и в результате которого один человек погиб и более 100 пострадали.

Зеленский жестко отреагировал на ракетный удар РФ по Харькову

Надо быть откровенной сволочью и презирать жизнь, чтобы наносить такие ракетные удары по обычному городу — в Страстную пятницу, накануне Пасхи. И когда мы обращаемся к партнерам, прежде всего в Соединенные Штаты, за системой "Петриот" и ракетами к ним, которые могут защитить от этого российского зла — от крылатых ракет, от баллистики, — мы обращаемся за защитой, которой заслуживает каждый народ. Поделиться

Зеленский заявил, что не должно быть такого, что какой-то народ заслуживает помощи больше, а какой-то меньше.

И это по-христиански — помочь. Особенно когда есть такая возможность помочь. И не должно быть такого, что какой-то террорист почему может избегать последствий, хотя так же уничтожает жизнь, как и другой. Россия заслуживает по меньшей мере жестких санкций, которые являются возмездием за все то, что она делает. Владимир Зеленский Президент Украины

Утром 18 апреля россияне ударили баллистическими ракетами с кассетной утварью по Харькову, по состоянию на 19 часов известно о погибшем и 112 пострадавших, восемь из которых — дети.