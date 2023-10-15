США придется заново строить политику в отношении России.
Категория
Политика
Дата публикации

США придется заново строить политику в отношении России.

Флаг США
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Источник:  Politico

Война в Украине рано или поздно завершится и Вашингтону придется снова строить отношения с Россией, ведь Москва будет продолжать бросать вызов Западу.

Какие США должны построить отношения с Россией по завершении войны в Украине

По информации журналистов, несмотря на прогнозы многих западных аналитиков, шансы на развал нынешней России очень невелики, поскольку подавляющее большинство населения составляют этнические россияне, а высокая этническая однородность редко приводит к развалу страны изнутри.

Однако поражение преступной армии РФ в Украине может обострить политическую напряженность в Кремле, однако вряд ли приведет к превосходству демократических сил.

По информации авторов материала, если в ближайшее время не произойдет каких-либо крайне громких событий, Россия после войны против Украины будет оставаться такой же авторитарной при Путине или уже без него.

В материале издания подчеркивается, что Россия будет оставаться все такой же технически отсталой и недоразвитой экономически, с экспансионистскими предпочтениями и стремлением играть роль великого государства.

Почему Россия будет продолжать бросать вызов США

Эта Россия будет соперником США. И эта Россия по-прежнему будет иметь значение благодаря ядерному арсеналу, кибер- и космическим возможностям, а также военному потенциалу.

К тому же, замедление распространения оружия массового уничтожения и сдерживания ядерных амбиций Ирана и Северной Кореи потребуют американо-российского сотрудничества.

Россия будет оставаться одним из ключевых компонентов вопроса безопасности европейских стран.

В любом случае Европа не избежит загадки, как управлять отношениями с огромной страной на востоке, чуждой по духу, но имеющей значение для безопасности континента.

В то же время длинная береговая линия и большой континентальный шельф РФ делают ее ключевым игроком в будущем Арктики.

По информации журналистов издания, США в любом случае не смогут игнорировать существование России.

Но задача состоит не в том, чтобы удерживать ее, а в том, чтобы выяснить, как использовать мощь для американских целей на глобальной арене.

Во-первых, это стремление к мирному сосуществованию, чтобы свести к минимуму риск ядерного катаклизма. Во-вторых, это управление конкуренцией во избежание прямого военного противостояния, которое может перерасти в ядерную войну, особенно в Европе, на Ближнем Востоке и в Арктике, где Россия играет заметную роль. И в-третьих, это взаимовыгодное сотрудничество по противодействию актуальным транснациональным угрозам. В нынешних обстоятельствах следует добавить четвертое: структурирование отношений с Россией таким образом, чтобы США могли лучше противостоять своему главному стратегическому сопернику – Китаю, – отмечают авторы материала.

Для выполнения этих задач Вашингтону следует учитывать два соображения, противоречащие сегодняшнему общепринятому мнению. Первое – это попытки нанести вред российской экономике фактически ставят под угрозу американские интересы.

Во-вторых, хотя Россия уже давно лишилась центрального места в американской внешней политике, Вашингтону все же нужно серьезно заниматься ею. Превращение РФ в международного изгнанника и дипломатическая изоляция исключат возможность продвижения американских интересов по ряду важных вопросов.

По мере того как острая фаза войны в Украине утихнет, Вашингтону следует восстанавливать каналы связи с РФ. Но следует также иметь в виду, что большинство проблем в отношениях с Москвой больше не являются строго двусторонними; их решение требует многосторонних усилий. "По этой причине двусторонние отношения должны быть встроены в многосторонние рамки. Таким образом умелое управление отношениями с другими странами станет решающим фактором в управлении отношениями с Россией", - отметило издание.

По мнению журналистов, в ближайшие годы в отношениях США с Россией будут доминировать три вопроса: стратегическая стабильность, европейская безопасность и Китай. "Что бы ни происходило в Украине, США не собираются избавляться от России", - констатировали журналисты.

Они выразили мнение, что в этом порядке формирующаяся задача для США состоит в том, чтобы умело использовать отношения с соперником для построения нового глобального равновесия, продвигающего американские интересы.

"Для этого Соединенным Штатам необходимо увидеть Россию ясно и без каких-либо сантиментов", - подчеркнуло издание.

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