США доведеться заново будувати політику щодо Росії — Politico

Війна в Україні рано чи пізно завершиться і Вашингтону доведеться заново будувати відносини з Росією, адже Москва продовжуватиме кидати виклик Заходу.

Які США мають побудувати відносини із Росією по завершенні війни в Україні

За інформацією журналістів видання, попри прогнози багатьох західних аналітиків, шанси на розвал нинішньої Росії дуже невеликі, оскільки переважну більшість населення складають етнічні росіяни, а висока етнічна однородність рідко призводить до розвалу країни із середини.

Однак поразка злочинної армії РФ в Україні може загострити політичну напруженість у Кремлі, однак навряд чи призведе до перевоги демократичних сил.

За інформацією авторів матеріалу, якщо найближчим часом не станеться якихось вкрай гучних подій, Росія після війни проти України залишатиметься такою ж авторитарною за Путіна, чи вже без нього.

У матеріалі видання підкреслюється, що Росія залишатиметься все такою ж технічно відсталою та недорозвиненою економічно, із експансіонісьтськими уподобаннями і прагненням відігравати роль великої держави.

Чому Росія продовжуватиме кидати виклик США

Ця Росія буде суперником США. І ця Росія як і раніше буде мати значення завдяки ядерному арсеналу, кібер- і космічним можливостям, а також військовому потенціалу.

До того ж уповільнення поширення зброї масового знищення і стримування ядерних амбіцій Ірану і Північної Кореї будуть вимагати американо-російського співробітництва.

При цьому Росія залишатиметься одним з ключових компонентів питання безпеки європейських країн.

У будь-якому випадку Європа не уникне загадки, як управляти відносинами з величезною країною на сході, чужою по духу, але маючою значення для безпеки континенту.

У той же час довга берегова лінія і великий континентальний шельф РФ роблять її ключовим гравцем в майбутньому Арктики.

За інформацією журналістів видання, США у будь-якому випадку не зможуть ігнорувати існування Росії.

Але завдання полягає не в тому, щоб стримувати її, а в тому, щоб з'ясувати, як використовувати міць для американських цілей на глобальній арені.

По-перше, це прагнення до мирного співіснування, щоб звести до мінімуму ризик ядерного катаклізму. По-друге, це управління конкуренцією, щоб уникнути прямого військового протистояння, яке може перерости в ядерну війну, особливо в Європі, на Близькому Сході та в Арктиці, де Росія відіграє помітну роль. І по-третє, це взаємовигідне співробітництво з протидії актуальним транснаціональним загрозам. У нинішніх обставинах слід додати четверте: структурування відносин з Росією таким чином, щоб США могли краще протистояти своєму головному стратегічному супернику - Китаю, - зазначають автори матеріалу. Поширити

Для виконання цих завдань Вашингтону слід враховувати два міркування, які суперечать сьогоднішній загальноприйнятій думці. Перше - це спроби завдати шкоди російській економіці фактично ставлять під загрозу американські інтереси.

По-друге, хоча Росія вже давно втратила центральне місце в американській зовнішній політиці, Вашингтону все ж потрібно серйозно займатися нею. Перетворення РФ в міжнародного вигнанця і дипломатична ізоляція унеможливлять просування американських інтересів по ряду важливих питань.

У міру того, як гостра фаза війни в Україні вщухне, Вашингтону слід відновлювати канали зв'язку з РФ. Але слід також мати на увазі, що більшість проблем у відносинах з Москвою більше не є строго двосторонніми; їх вирішення вимагає багатосторонніх зусиль. "З цієї причини двосторонні відносини повинні бути вбудовані в багатосторонні рамки. Таким чином, вміле управління відносинами з іншими країнами стане вирішальним фактором в управлінні відносинами з Росією", - зазначило видання.

На думку журналістів, в найближчі роки у відносинах США з Росією будуть домінувати три питання: стратегічна стабільність, європейська безпека і Китай. "Що б не відбувалося в Україні, США не збираються позбавлятися Росії", - констатували журналісти.

Вони висловили думку, що в цьому порядку, що формується, завдання для США полягає в тому, щоб вміло використовувати відносини з суперником для побудови нової глобальної рівноваги, яка просуває американські інтереси.

"Для цього Сполученим Штатам необхідно побачити Росію ясно і без будь-яких сентиментів", - підкреслило видання.