США согласовали с россиянами текст резолюции ООН насчет агрессии РФ против Украины

24 февраля этого года ООН приняла скандальную резолюцию по авторству США, посвященную третьей годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину. В ней содержались лишь аморфные призывы к миру без уточнения, кто агрессор, а кто жертва.

США согласовывали скандальную резолюцию ООН с россиянами

Теперь стало известно, что американские дипломаты согласовали текст этой резолюции с россиянами. Причем делали это за спинами своих европейских союзников.

Издание приводит всю историю беспомощности Запада перед лицом российской агрессии против Украины — начиная с 2014 года, когда президент США Барак Обама посоветовал только что сформировавшемуся революционному правительству в Киеве не сопротивляться россиянам в Крыму, потому что помогать украинцам оружием никто не собирался.

Чуть-чуть покритиковав Джо Байдена за его постоянный страх эскалации, который сдерживал США от более масштабной помощи в 2022-24 годах, Le Monde переходит к событиям последних месяцев, когда Белый дом захватил Дональд Трамп.

Трамп бросил Европе в лицо ее бессилие. Он пообещал разрешить украинский конфликт за 24 часа, и то, как он это сделал, ошеломило европейцев: он присоединился к России, которую отказался называть агрессором; обвинил Украину в развязывании войны; и назвал Зеленского диктатором. Поделиться

Одним из элементов этой новой политики Вашингтона и стала скандальная резолюция ООН. Первоначально планировалось, что Украина подаст свою резолюцию к годовщине полномасштабного вторжения, за которую проголосуют европейцы, американцы и большая часть стран мира.

Но за несколько дней до голосования поверенная по делам США в ООН Дороти Шей сообщила послу Франции в ООН Николя де Ривьеру и его британской коллеге Барбаре Вудворд, что США просят Украину отозвать свой проект резолюции, потому что хотят подать свой собственный. И Вашингтон ожидал, что Европа поддержит именно американскую резолюцию.

Де Ривьер отметил, что украинцы не станут отзывать свою резолюцию, и спросил, что именно такого особенного в американском варианте.

Мир, а не война, — ответила представительница США. Поделиться

Это российско-американская инициатива? — пошутил де Ривьер.

Однако теперь британские и французские источники подтвердили Le Monde, что шутка была пророческой: как выяснилось, американский проект резолюции действительно предварительно обсуждался с россиянами за спинами европейцев.

В конце концов, в ООН были проголосованы обе резолюции — украинская и американская.

Причем американцы не голосовали ни за одну из них, поскольку французы успели внести в американский документ пункт об уважении территориальной целостности стран-членов ООН.