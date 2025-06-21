США узгоджували з росіянами текст резолюції ООН щодо агресії РФ проти України

24 лютого цього року ООН ухвалила скандальну резолюцію за авторством США, присвячену третій річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. В ній містилися лише аморфні заклики до миру без уточнення, хто є агресором, а хто жертвою.

США узгоджували скандальну резолюцію ООН з росіянами

Тепер стало відомо, що американські дипломати узгоджували текст цієї резолюції з росіянами. Причому робили це за спинами своїх європейських союзників.

Видання наводить всю історію безпорадності Заходу перед обличчям російської агресії проти України — починаючи з 2014 року, коли президент США Барак Обама порадив щойно сформованому революційному уряду в Києві не чинити опору росіянам в Криму, тому що допомагати українцям зброєю ніхто не збирався.

Трохи покритикувавши Джо Байдена за його постійний страх ескалації, який стримував США від більш масштабної допомоги у 2022-24 роках, Le Monde переходить до подій останніх місяців, коли Білий дім захопив Дональд Трамп.

Трамп кинув Європі в обличчя її безсилля. Він пообіцяв вирішити український конфлікт за 24 години, і те, як він це зробив, приголомшило європейців: він приєднався до Росії, яку відмовився називати агресором; звинуватив Україну в розв'язанні війни; і назвав Зеленського диктатором. Поширити

Одним з елементів цієї нової політики Вашингтона і стала скандальна резолюція в ООН. Початково планувалося, що Україна подасть свою резолюцію до річниці повномасштабного вторгнення, за яку проголосують європейці, американці та більша частина країн світу.

Але за кілька днів до голосування повірена у справах США в ООН Дороті Шей повідомила послу Франції в ООН Ніколя де Рів’єру та його британській колезі Барбарі Вудворд, що США просять Україну відкликати свій проєкт резолюції, бо хочуть подати свій власний. І Вашингтон очікував, що Європа підтримає саме американську резолюцію.

Де Рів'єр зауважив, що українці не стануть відкликати свою резолюцію, і запитав, що саме такого особливого в американському варіанті.

Мир, а не війна, — відповіла представниця США. Поширити

Це російсько-американська ініціатива? — пожартував у відповідь де Рів'єр.

Однак тепер британські та французькі джерела підтвердили Le Monde, що жарт був пророчим: як з'ясувалося, американський проєкт резолюції справді попередньо обговорювався з росіянами — за спинами європейців.

Зрештою в ООН були проголосовані обидві резолюції — українська та американська.

Причому американці не голосували за жодну з них, оскільки французи встигли внести в американський документ пункт про повагу територіальної цілісності країн-членів ООН. У такому вигляді резолюція стала неприйнятною не тільки для США, але також для Росії, КНДР та Ізраїлю. Не голосувала за нього і Україна.