США узгоджували з росіянами текст резолюції ООН щодо агресії РФ проти України

24 лютого цього року ООН ухвалила скандальну резолюцію за авторством США, присвячену третій річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. В ній містилися лише аморфні заклики до миру без уточнення, хто є агресором, а хто жертвою.
Головні тези:
- США та Росія узгоджували текст резолюції ООН щодо агресії РФ проти України без участі європейських союзників.
- Європейські країни не підтримали американську резолюцію, яка була неприйнятною для багатьох учасників ООН.
США узгоджували скандальну резолюцію ООН з росіянами
Тепер стало відомо, що американські дипломати узгоджували текст цієї резолюції з росіянами. Причому робили це за спинами своїх європейських союзників.
Видання наводить всю історію безпорадності Заходу перед обличчям російської агресії проти України — починаючи з 2014 року, коли президент США Барак Обама порадив щойно сформованому революційному уряду в Києві не чинити опору росіянам в Криму, тому що допомагати українцям зброєю ніхто не збирався.
Трохи покритикувавши Джо Байдена за його постійний страх ескалації, який стримував США від більш масштабної допомоги у 2022-24 роках, Le Monde переходить до подій останніх місяців, коли Білий дім захопив Дональд Трамп.
Одним з елементів цієї нової політики Вашингтона і стала скандальна резолюція в ООН. Початково планувалося, що Україна подасть свою резолюцію до річниці повномасштабного вторгнення, за яку проголосують європейці, американці та більша частина країн світу.
Але за кілька днів до голосування повірена у справах США в ООН Дороті Шей повідомила послу Франції в ООН Ніколя де Рів’єру та його британській колезі Барбарі Вудворд, що США просять Україну відкликати свій проєкт резолюції, бо хочуть подати свій власний. І Вашингтон очікував, що Європа підтримає саме американську резолюцію.
Де Рів'єр зауважив, що українці не стануть відкликати свою резолюцію, і запитав, що саме такого особливого в американському варіанті.
Це російсько-американська ініціатива? — пожартував у відповідь де Рів'єр.
Однак тепер британські та французькі джерела підтвердили Le Monde, що жарт був пророчим: як з'ясувалося, американський проєкт резолюції справді попередньо обговорювався з росіянами — за спинами європейців.
Зрештою в ООН були проголосовані обидві резолюції — українська та американська.
Причому американці не голосували за жодну з них, оскільки французи встигли внести в американський документ пункт про повагу територіальної цілісності країн-членів ООН. У такому вигляді резолюція стала неприйнятною не тільки для США, але також для Росії, КНДР та Ізраїлю. Не голосувала за нього і Україна.
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