США советуют Украине закрепиться на текущих позициях для успехов на фронте — NYT

Соединенные Штаты усиливают предоставление военных консультаций Украине и рекомендуют Киеву закрепиться на достигнутых позициях, держать оборону и наращивать силы и вооружение в течение года, пишет The New York Times.

США советуют Украине закрепиться на текущих позициях для успехов на фронте

Некоторые американские военные хотят, чтобы Украина придерживалась стратегии "удерживать и развивать" – сосредоточиться на содержании территории, которую она имеет, и развитии своей Соединенные Штаты считают, что эта стратегия повысит самодостаточность Украины и обеспечит Киеву возможность дать отпор любой новой российской агрессии. Поделиться

По данным издания, цель такой стратегии состоит в том, чтобы создать достаточно достоверную угрозу, чтобы Россия могла рассмотреть возможность участия в содержательных переговорах в конце следующего года или в 2025 году.

В то же время украинские чиновники изучают стратегии, основанные на успешных глубоких ударах по Крыму минувшей осенью. Они ищут креативные способы вывести Россию из равновесия с помощью атак на оружейные заводы, склады вооружений и железнодорожные пути для перевозки боеприпасов, а также одержать символические победы.

Издание пишет, что один украинский бывший высокопоставленный военный отказался обсуждать эти предложения, но сказал, что новый план дорабатывается и "очень смелый".

Американские чиновники уверены, что без новой стратегии и дополнительного финансирования Украина может проиграть войну.

Представители администрации президента США утверждают, что российский диктатор Владимир Путин делает ставку на уменьшение американской поддержки, указывая на его недавние заявления о том, что если в Украине закончатся боеприпасы, предоставленные НАТО, Россия победит за считанные дни.

Издание напоминает, что США предоставили Украине огромную военную и экономическую поддержку – более 111 миллиардов долларов за последние два года. Но значительное количество республиканцев сейчас заявляет, что выступает против дальнейших расходов, а другие требуют увидеть новую стратегию, прежде чем проголосуют за любые дополнительные средства.

Американские чиновники говорят, что многие украинские лидеры не осознают, насколько нестабильно дальнейшее финансирование войны со стороны США. Мол, у этих украинских генералов и высокопоставленных гражданских чиновников есть нереалистические ожидания относительно того, что США могут поставлять. В частности, по их словам, украинцы просят миллионы артиллерийских снарядов из западных запасов, которых нет.

Американские чиновники говорят, что Украине придется воевать с ограниченным бюджетом.

В США считают, что без изменения стратегии 2024 год может походить на 1916 год – самый смертоносный год Первой мировой войны, когда погибли тысячи молодых людей, а линии фронта изменились очень мало.

Издание пишет, что украинские больницы уже переполнены ранеными солдатами – на протяжении всего контрнаступления с фронта туда и обратно ездили кареты скорой помощи.

Украина не обнародовала официальное количество погибших, но официальные лица признают, что потери были значительными, – отмечает NYT. Поделиться

В то же время, по данным издания, американские чиновники открыты к некоторым новым идеям Украины. В частности, они признали, что глубокие удары Украины по Крыму этой осенью оказались смертельно небезопасными для России и стали светлым пятном в неудачном контрнаступлении. Американские стратеги считают, что украинцы могут развить этот успех и в следующем году, даже если значительная часть их энергии будет израсходована на восстановление своих сил.

Сообщается, что в настоящее время генерал Кристофер Г. Каволи, главнокомандующий американскими войсками в Европе, берет на себя большую роль в координации действий с украинскими официальными лицами.

Кроме того, Пентагон также решил отправить генерал-лейтенанта Антонио Агуто-младшего, руководящего поддержкой Украины с базы в Германии, в Киев. Генерал Агуто будет работать непосредственно с военным руководством страны, чтобы улучшать советы, предлагаемые Соединенными Штатами.

Сообщается, что на прошлой неделе высшие американские военные руководители, в том числе генерал Каволи и генерал Агуто, встретились с двумя украинскими чиновниками в штаб-квартире Сухопутных войск США в Европе в Висбадене (Германия), чтобы обсудить основные направления стратегии на следующий год.

Издание подчеркивает, что ни американские, ни украинские чиновники не разглашают деталей разговоров или нового плана.

В то же время аналитики говорят – какой бы ни была окончательная договоренность, смена динамики критически важна, потому что чем дольше война будет восприниматься как патовая, тем труднее будет получить дополнительное американское финансирование.

По словам американских членов правительства, Украине не нужно отвоевывать все почти 20 процентов территории, которые она потеряла, чтобы победить в войне. Они убеждены, что получение нескольких стратегических и символических побед, укрепление обороны и наращивание собственных возможностей для производства большего количества вооружений может быть достаточным, чтобы укрепить позиции Украины, когда призывы к мирным переговорам с целью прекращения войны неизбежно возобновятся.

Пока американские чиновники пытаются подготовить украинцев к следующему году, говоря им, что любая помощь, которую одобрит Конгресс, вряд ли сравнится с теми объемами финансирования, которые Вашингтон оказывал в первые два года войны.

Издание также пишет, что кампания 2023 года не была полным провалом – американские чиновники, в частности, указывают на успешные и разрушительные атаки Украины на Черноморский флот России и военные командные пункты в Крыму.

По словам некоторых чиновников, это была большая военно-морская победа страны, не имеющая военно-морского флота.