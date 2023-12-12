Военные командования США и Украины ищут новую стратегию ведения войны с РФ — NYT

По словам американских и украинских чиновников, военные командования США и Украины начали поиск новой стратегии войны против РФ для ее выполнения в 2024 году.

Новая стратегия Украины в войне

NYT пишет, что поиск новой стратегии спровоцировал многомесячное контрнаступление Украины, не достигшее цели вернуть оккупированную Россией территорию.

Соединенные Штаты ужесточают личные военные консультации, которые они предоставляют Украине, отправив в Киев трехзвездного генерала.

Американские и украинские военные офицеры говорят, что надеются разработать детали новой стратегии в следующем месяце во время серии военных учений, которые планируется провести в Висбадене, Германия.

Американцы настаивают на консервативной стратегии, которая сосредотачивается на содержании территории, которой владеет Украина, окопавшись и наращивая поставки и силы в течение года.

Соединенные Штаты верят, что эта стратегия улучшит самодостаточность Украины и поможет Киеву дать отпор любому новому российскому порыву.

Цель заключалась бы в том, чтобы создать достаточную реальную угрозу, чтобы Россия могла рассмотреть вопрос об участии в содержательных переговорах в конце следующего года или в 2025 году. Поделиться

Украинцы же хотят идти в атаку либо с земли, либо наносить дальние удары в надежде привлечь внимание мира.

По словам американских чиновников, без новой стратегии и дополнительного финансирования Украина может проиграть войну.

Стратегия России в войне против Украины

Российская армия после собственного неудачного наступления на Киев в 2022 году начала менять свою стратегию и восстанавливает свое могущество.

По словам американских чиновников, Москва теперь имеет больше войск, боеприпасов и ракет, а также увеличила свое огневое преимущество с помощью боевых беспилотников, многие из которых снабжают Иран.

Представители администрации Байдена утверждают, что Путин делает ставку на уменьшение американской поддержки, указывая на его недавние заявления о том, что если у Украины закончатся боеприпасы, предоставленные НАТО, Россия победит через несколько дней.