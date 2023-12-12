Військові командування США та України шукають нову стратегію ведення війни з РФ — NYT

За словами американських та українських посадовців, військові командування США та України почали пошук нової стратегії війни проти РФ для її виконання у 2024 році.

Нова стратегія України у війні

NYT пише, що пошук нової стратегії спровокував багатомісячний контрнаступ України, який не досягнув мети повернути окуповану Росією територію.

Сполучені Штати посилюють особисті військові консультації, які вони надають Україні, відправивши до Києва тризіркового генерала.

Американські та українські військові офіцери кажуть, що сподіваються опрацювати деталі нової стратегії наступного місяця під час серії військових навчань, які планується провести у Вісбадені, Німеччина.

Американці наполягають на консервативній стратегії, яка зосереджується на утриманні території, якою володіє Україна, окопавшись і нарощуючи постачання та сили протягом року.

Сполучені Штати вірять, що ця стратегія покращить самодостатність України та допоможе Києву дати відсіч будь-якому новому російському пориву.

Мета полягала б у тому, щоб створити достатню реальну загрозу, щоб Росія могла розглянути питання про участь у змістовних переговорах наприкінці наступного року або в 2025 році. Поширити

Українці ж хочуть йти в атаку або з землі, або завдавати дальні удари, сподіваючись привернути увагу світу.

За словами американських чиновників, без нової стратегії та додаткового фінансування Україна може програти війну.

Стратегія Росії у війні проти України

Російська армія після власного невдалого наступу на Київ у 2022 році почала змінювати свою стратегію і відновлює свою могутність.

За словами американських чиновників, Москва тепер має більше військ, боєприпасів і ракет, а також збільшила свою вогневу перевагу за допомогою бойових безпілотників, багато з яких постачає Іран.

Представники адміністрації Байдена стверджують, що Путін робить ставку на зменшення американської підтримки, вказуючи на його нещодавні заяви про те, що якщо в України закінчаться боєприпаси, надані НАТО, Росія переможе за кілька днів.