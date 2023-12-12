США радять Україні закріпитися на поточних позиціях для успіхів на фронті — NYT

Сполучені Штати посилюють надання військовий консультацій Україні і наразі рекомендують Києву закріпитися на досягнутих позиціях, тримати оборону і нарощувати сили і озброєння упродовж року, пише The New York Times.

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях для успіхів на фронті

Деякі американські військові хочуть, щоб Україна дотримувалася стратегії "утримувати і розбудовувати" − зосередитися на утриманні території, яку вона має, і розбудові своєї Сполучені Штати вважають, що ця стратегія підвищить самодостатність України і забезпечить Києву можливість дати відсіч будь-якій новій російській агресії. Поширити

За даними видання, мета такої стратегії полягає в тому, щоб створити достатньо достовірну загрозу, щоб Росія могла розглянути можливість участі в змістовних переговорах наприкінці наступного року або в 2025 році.

Водночас українські посадовці вивчають стратегії, що ґрунтуються на успішних глибоких ударах по Криму минулої осені. Вони шукають креативні способи вивести Росію з рівноваги за допомогою атак на заводи зброї, склади озброєнь і залізничні шляхи для перевезення боєприпасів, а також здобути символічні перемоги.

Видання пише, що один український колишній високопоставлений військовий відмовився обговорювати ці пропозиції, але сказав, що новий план допрацьовується і є "дуже сміливим".

Американські чиновники переконані, що без нової стратегії та додаткового фінансування Україна може програти війну.

Представники адміністрації президента США стверджують, що російський диктатор Володимир Путін робить ставку на зменшення американської підтримки, вказуючи на його нещодавні заяви про те, що якщо в Україні закінчаться боєприпаси, надані НАТО, то Росія переможе за лічені дні.

Видання нагадує, що США надали Україні величезну військову та економічну підтримку − понад 111 мільярдів доларів за останні два роки. Але значна кількість республіканців зараз заявляє, що виступає проти подальших витрат, а інші вимагають побачити нову стратегію, перш ніж вони проголосують за будь-які додаткові кошти.

Американські посадовці кажуть, що багато українських лідерів не усвідомлюють, наскільки нестабільним є подальше фінансування війни з боку США. Мовляв, ці українські генерали і високопоставлені цивільні чиновники мають нереалістичні очікування щодо того, що США можуть постачати. Зокрема, за їх словами, українці просять мільйони артилерійських снарядів із західних запасів, яких не існує.

Американські чиновники кажуть, що Україні доведеться воювати з обмеженим бюджетом.

У США вважають, що без зміни стратегії 2024 рік може бути схожим на 1916 рік − найсмертоносніший рік Першої світової війни, коли загинули тисячі молодих людей, а лінії фронту змінилися дуже мало.

Видання пише, що українські лікарні вже переповнені пораненими солдатами − протягом усього цьогорічного контрнаступу з фронту туди і назад їздили карети швидкої допомоги.

Україна не оприлюднила офіційну кількість загиблих, але офіційні особи визнають, що втрати були значними, − зазначає NYT. Поширити

Водночас, за даними видання, американські високопосадовці відкриті до деяких нових ідей України. Зокрема, вони визнали, що глибокі удари України по Криму цієї осені виявилися смертельно ненбезпечними для Росії і стали світлою плямою у невдалому контрнаступі. Американські стратеги вважають, що українці можуть розвинути цей успіх і наступного року, навіть якщо значна частина їхньої енергії буде витрачена на відновлення своїх сил.

Повідомляється, що наразі генерал Крістофер Г. Каволі, головнокомандувач американських військ у Європі, бере на себе більшу роль у координації дій з українськими офіційними особами.

Крім того, Пентагон також вирішив відрядити генерал-лейтенанта Антоніо Агуто-молодшого, який керує підтримкою України з бази в Німеччині, у Київ. Генерал Агуто працюватиме безпосередньо з військовим керівництвом країни, щоб покращувати поради, які пропонують Сполучені Штати.

Повідомляється, що минулого тижня вищі американські військові керівники, в тому числі генерал Каволі і генерал Агуто, зустрілися з двома українськими високопосадовцями у штаб-квартирі Сухопутних військ США в Європі у Вісбадені (Німеччина), щоб обговорити основні напрямки стратегії на наступний рік.

Видання підкреслює, що ні американські, ні українські посадовці не розголошують деталей розмов або нового плану.

Водночас аналітики кажуть − якою б не була остаточна домовленість, зміна динаміки є критично важливою, бо чим довше війна сприйматиметься як патова, тим важче буде отримати додаткове американське фінансування.

За словами американських урядовців, Україні не потрібно відвойовувати всі майже 20 відсотків території, які вона втратила, щоб перемогти у війні. Вони переконані, що здобуття кількох стратегічних і символічних перемог, зміцнення оборони і нарощування власних можливостей для виробництва більшої кількості озброєнь може бути достатнім, щоб зміцнити позиції України, коли заклики до мирних переговорів з метою припинення війни неминуче поновляться.

Наразі американські чиновники намагаються підготувати українців до наступного року, кажучи їм, що будь-яка допомога, яку схвалить Конгрес, навряд чи зрівняється з тими обсягами фінансування, які Вашингтон надавав у перші два роки війни.

Видання також пише, що кампанія 2023 року не була повним провалом − американські посадовці, зокрема, вказують на успішні та руйнівні атаки України на Чорноморський флот Росії та військові командні пункти в Криму.

За словами деяких посадовців, це була велика військово-морська перемога країни, яка не має військово-морського флоту.