США обогнали Россию на рынке экспортеров нефти

Выход США во главу угла является поразительным поворотом для страны, которая десятилетиями зависела от нефти с Ближнего Востока и страдала от нефтяного эмбарго, введенного некоторыми членами ОПЕК в 1973 году в ответ на поддержку Израиля.

Ситуация с США начала меняться после 2010 года, когда их добыча нефти и газа резко возросла, сначала сделав страну крупнейшим в мире производителем газа, а затем крупнейшим в мире производителем нефти. Поделиться

Поскольку война между США и Ираном с февраля 2026 г. нарушила экспорт нефти из Саудовской Аравии, а экспорт российской нефти пострадал от атак украинских дронов и санкций, введенных за вторжение в Украину, США стали ведущим экспортером нефти в мире.

По данным службы отслеживания судов Vortexa, экспорт сырой нефти и горючего из США в мае вырос до около 10,5 млн баррелей в сутки благодаря высокой добыче и высвобождению стратегических запасов, что сделало США крупнейшим мировым экспортером третий месяц подряд.

По подсчетам Reuters, в мае экспорт России составил 7 млн баррелей в сутки, а по данным Vortexa — экспорт Саудовской Аравии — 5,9 млн баррелей в сутки. Для сравнения, в 2025 году Саудовская Аравия экспортировала около 8,1 млн баррелей в сутки, тогда как США — 6,6 млн баррелей в сутки, а экспорт России составил около 5,8 млн баррелей в сутки.

Новое доминирование США может ослабить ценовое влияние, которое Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники исторически имели в отношении нефтяных рынков. В мае ОПЕК также потерпела удар, когда один из ее крупнейших членов, Объединенные Арабские Эмираты, вышел из ее состава после почти 60 лет членства.

Статус крупнейшего экспортера нефти предоставит Вашингтону новый мощный рычаг влияния в переговорах с союзниками и конкурентами в дополнение к его глобальному военному господству и доминированию на финансовых рынках благодаря роли доллара США как мировой резервной валюты.

Чиновники ЕС, первоначально приветствовавшие нефтегазовый бум в США в качестве альтернативы поставкам из России и Ближнего Востока, стали более скептическими и предупредили о рисках чрезмерной зависимости от американских компаний. Это предупреждение совпало с конфликтом между ЕС и администрацией США по торговым тарифам.

Однако, в отличие от Саудовской Аравии и России, где правительства полностью или частично устанавливают цели по добыче и экспорту, нефтяной бум в США зависит от решений частных компаний и обусловлен прежде всего получением прибыли. Поделиться

С начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году европейские страны в значительной степени полагались на поставки из США. В этом году на континент приходилось около 47% экспорта нефти из США по сравнению с 37% в 2021 году. В настоящее время США является крупнейшим поставщиком сырой нефти в Европу и вторым по величине поставщиком дистиллятов.