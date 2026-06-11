США стали найбільшим експортером нафти у світі на тлі війни на Близькому Сході

США обігнали Росію на ринку експортерів нафти

Вихід США на перше місце є разючим поворотом для країни, яка десятиліттями залежала від нафти з Близького Сходу та потерпала від нафтового ембарго, запровадженого деякими членами ОПЕК у 1973 році у відповідь на підтримку Ізраїлю.

Ситуація зі США почала змінюватися після 2010 року, коли їхній видобуток нафти та газу різко зріс, спочатку зробивши країну найбільшим у світі виробником газу, а потім — найбільшим у світі виробником нафти. Поширити

Оскільки війна між США та Іраном з лютого 2026 року порушила експорт нафти з Саудівської Аравії, а експорт російської нафти постраждав від атак українських дронів та санкцій, запроваджених за вторгнення в Україну, США стали провідним експортером нафти у світі.

За даними служби відстеження суден Vortexa, експорт сирої нафти та пального зі США у травні зріс до близько 10,5 млн барелів на добу завдяки високому видобутку та вивільненню стратегічних запасів, що зробило США найбільшим світовим експортером третій місяць поспіль.

За підрахунками Reuters, у травні експорт Росії становив 7 млн барелів на добу, а за даними Vortexa — експорт Саудівської Аравії — 5,9 млн барелів на добу. Для порівняння, у 2025 році Саудівська Аравія експортувала близько 8,1 млн барелів на добу, тоді як США — 6,6 млн барелів на добу, а експорт Росії становив близько 5,8 млн барелів на добу.

Нове домінування США може послабити ціновий вплив, який Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзники історично мали щодо нафтових ринків. У травні ОПЕК також зазнала удару, коли один із її найбільших членів, Об'єднані Арабські Емірати, вийшов із її складу після майже 60 років членства.

Статус найбільшого експортера нафти надасть Вашингтону новий потужний важіль впливу у переговорах із союзниками та конкурентами на додаток до його глобального військового панування та домінування на фінансових ринках завдяки ролі долара США як світової резервної валюти.

Чиновники ЄС, які спочатку вітали нафтогазовий бум у США як альтернативу постачанням з Росії та Близького Сходу, стали більш скептичними і попередили про ризики надмірної залежності від американських компаній. Це попередження збіглося з конфліктом між ЄС та адміністрацією США щодо торговельних тарифів.

Проте, на відміну від Саудівської Аравії та Росії, де уряди повністю або частково встановлюють цілі щодо видобутку та експорту, нафтовий бум у США залежить від рішень приватних компаній і зумовлений насамперед отриманням прибутку. Поширити

З початку повномасштабної війни в Україні у 2022 році європейські країни значною мірою покладалися на постачання з США. Цього року на континент припадало близько 47% експорту нафти з США, порівняно з 37% у 2021 році. Наразі США є найбільшим постачальником сирої нафти до Європи та другим за величиною постачальником дистилятів.