Новая политика американского лидера Дональда Трампа привела к тому, что Китай перехватывает ИТ-гениев в США, пользуясь жадностью руководителя Белого дома.

США теряют самых умных из-за подхода Трампа

Журналисты обращают внимание на то, что в КНР стартует новая визовая программа для привлечения иностранных специалистов в сфере технологий.

Ключевая цель этой инициативы — существенно усилить позиции Пекина в противостоянии с США.

Что важно понимать, это происходит на фоне усложнения условий получения виз для технических специалистов в Штатах.

КНР хватает своих квалифицированных местных инженеров, однако она хочет представить себя как страну, приветствующую иностранные инвестиции и таланты.

С этой целью уже введен ряд мер по стимулированию иностранных инвестиций и путешествий, что открыло больше секторов экономики для инвесторов из других стран.

Кроме того, предлагается отмена виз для граждан большинства европейских государств, а также Японии и Южной Кореи.

С заявлением по этому поводу выступил иммиграционный адвокат из Айовы Мэтт Маунтел-Медичи: