США стремительно теряют ИТ-гениев из-за позиции Трампа

Новая политика американского лидера Дональда Трампа привела к тому, что Китай перехватывает ИТ-гениев в США, пользуясь жадностью руководителя Белого дома.
Главные тезисы
- Китай активно привлекает иностранных специалистов, потому что хочет превзойти США.
- Неблагоприятная визовая политика в США усложняет условия получения виз лучшим из специалистов.
США теряют самых умных из-за подхода Трампа
Журналисты обращают внимание на то, что в КНР стартует новая визовая программа для привлечения иностранных специалистов в сфере технологий.
Ключевая цель этой инициативы — существенно усилить позиции Пекина в противостоянии с США.
Что важно понимать, это происходит на фоне усложнения условий получения виз для технических специалистов в Штатах.
КНР хватает своих квалифицированных местных инженеров, однако она хочет представить себя как страну, приветствующую иностранные инвестиции и таланты.
С этой целью уже введен ряд мер по стимулированию иностранных инвестиций и путешествий, что открыло больше секторов экономики для инвесторов из других стран.
Кроме того, предлагается отмена виз для граждан большинства европейских государств, а также Японии и Южной Кореи.
С заявлением по этому поводу выступил иммиграционный адвокат из Айовы Мэтт Маунтел-Медичи:
