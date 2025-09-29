США стрімко втрачають ІТ-геніїв через позицію Трампа
Категорія
Технології
Дата публікації

США стрімко втрачають ІТ-геніїв через позицію Трампа

США втрачають найрозумніших через підхід Трампа
Джерело:  Reuters

Нова політика американського лідера Дональда Трампа призвела до того, що Китай перехоплює ІТ-геніїв у США, користуючись жадібністю очільника Білого дому.

Головні тези:

  •  Китай активно залучає іноземних спеціалістів, адже хоче перевершити США.
  • Несприятлива візова політика у США ускладнює умови отримання віз найкращим з фахівців.

США втрачають найрозумніших через підхід Трампа

Журналісти звертають увагу на те, що у КНР стартує нова візова програму для залучення іноземних спеціалістів у сфері технологій.

Ключова ціль цієї ініціативи — суттєво посилити позиції Пекіна у протистоянні зі США.

Що важливо розуміти, це відбувається на тлі ускладнення умов отримання віз для технічних фахівців у Штатах.

КНР не бракує власних кваліфікованих місцевих інженерів, однак вона хоче представити себе як країну, яка вітає іноземні інвестиції та таланти.

З цією метою вже запроваджена низка заходів для стимулювання іноземних інвестицій та подорожей, що відкрило більше секторів економіки для інвесторів з інших країн.

Окрім того, пропонується скасування віз для громадян більшості європейських держав, а також Японії та Південної Кореї.

З заявою з цього приводу виступив імміграційний адвокат з Айови Метт Маунтел-Медічі:

Символізм очевидний: поки США підвищують бар'єри, Китай їх знижує.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Попри санкції. Німецька компанія експортувала телекомунікаційні технології до Росії
санкції
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Європейські компанії викрадають українські БПЛА-технології
Українські БПЛА-технології постійно намагаються вкрасти
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Які технології знаходяться на піку популярності у виробництві бойових дронів — відповідь експерта
дрон

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?