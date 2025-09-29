Нова політика американського лідера Дональда Трампа призвела до того, що Китай перехоплює ІТ-геніїв у США, користуючись жадібністю очільника Білого дому.

США втрачають найрозумніших через підхід Трампа

Журналісти звертають увагу на те, що у КНР стартує нова візова програму для залучення іноземних спеціалістів у сфері технологій.

Ключова ціль цієї ініціативи — суттєво посилити позиції Пекіна у протистоянні зі США.

Що важливо розуміти, це відбувається на тлі ускладнення умов отримання віз для технічних фахівців у Штатах.

КНР не бракує власних кваліфікованих місцевих інженерів, однак вона хоче представити себе як країну, яка вітає іноземні інвестиції та таланти.

З цією метою вже запроваджена низка заходів для стимулювання іноземних інвестицій та подорожей, що відкрило більше секторів економіки для інвесторів з інших країн.

Окрім того, пропонується скасування віз для громадян більшості європейських держав, а також Японії та Південної Кореї.

З заявою з цього приводу виступив імміграційний адвокат з Айови Метт Маунтел-Медічі: