США стрімко втрачають ІТ-геніїв через позицію Трампа

Нова політика американського лідера Дональда Трампа призвела до того, що Китай перехоплює ІТ-геніїв у США, користуючись жадібністю очільника Білого дому.
Головні тези:
- Китай активно залучає іноземних спеціалістів, адже хоче перевершити США.
- Несприятлива візова політика у США ускладнює умови отримання віз найкращим з фахівців.
США втрачають найрозумніших через підхід Трампа
Журналісти звертають увагу на те, що у КНР стартує нова візова програму для залучення іноземних спеціалістів у сфері технологій.
Ключова ціль цієї ініціативи — суттєво посилити позиції Пекіна у протистоянні зі США.
Що важливо розуміти, це відбувається на тлі ускладнення умов отримання віз для технічних фахівців у Штатах.
КНР не бракує власних кваліфікованих місцевих інженерів, однак вона хоче представити себе як країну, яка вітає іноземні інвестиції та таланти.
З цією метою вже запроваджена низка заходів для стимулювання іноземних інвестицій та подорожей, що відкрило більше секторів економіки для інвесторів з інших країн.
Окрім того, пропонується скасування віз для громадян більшості європейських держав, а також Японії та Південної Кореї.
З заявою з цього приводу виступив імміграційний адвокат з Айови Метт Маунтел-Медічі:
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-