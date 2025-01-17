США тайно поддерживали развитие индустрии дронов в Украине — как именно
Категория
Украина
Дата публикации

США тайно поддерживали развитие индустрии дронов в Украине — как именно

Дроны
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Источник:  The New York Times

Администрация действующего президента США Джо Байдена рассекретила последнюю часть информации о военной поддержке Украины.

Главные тезисы

  • Сотрудничество между США и Украиной в сфере разработки и производства дронов оказало значительное стратегическое влияние на ход войны с Россией.
  • Украина самостоятельно развивает новое поколение беспилотников, повышая свой оборонный потенциал и эффективность борьбы в условиях военных конфликтов.
  • Американские инвестиции и технологическая поддержка способствуют укреплению оборонной мощи Украины и развитию военно-промышленного комплекса страны.
  • Украина успешно завершила испытания новых ракет-дронов и беспилотников с оптоволоконной связью, обеспечивая себе защищенное управление в условиях радиоэлектронной борьбы.
  • Секретное содействие США украинским производителям дронов включало в себя не только финансовую помощь, но и техническую поддержку и обмен опытом.

США секретно инвестировали в производство украинских дронов

По словам американских чиновников, они сделали крупные инвестиции, которые помогли Украине начать и расширить производство беспилотников по борьбе с более многочисленной и лучше оснащенной армией России.

В частности та поддержка, которая "оставалась в тени", была направлена на помощь Украине в разработке нового поколения беспилотников и революционных методов ведения войн. развитие производства беспилотников.

Как заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, эта поддержка оказала "реальное стратегическое влияние" на ход войны.

Мы видели, как дроны занимают все более центральное место в борьбе в Украине и занимают центральное место во всех будущих боях.

Джейк Салливан

Джейк Салливан

Советник по национальной безопасности США

США помогали производителям беспилотников в покупке запчастей. По словам людей, знающих об этих событиях, Штаты направили в Украину сотрудников разведки для помощи в разработке программы.

В интервью этой неделе директор ЦРУ Уильям Дж. Бернс косвенно упомянул о поддержке его ведомством программы беспилотников в Украине.

Я думаю, что наша разведывательная поддержка помогла украинцам защитить себя. Не только обмен разведданными, но и поддержка некоторых систем, оказавшихся столь эффективными.

Салливан отметил, что работа над беспилотниками началась после первого контрнаступления украинцев осенью 2022 года, когда стали очевидны пределы обычных возможностей Украины. Работа также продолжалась и в 2023 году.

Однако, как пишет издание, контрнаступление 2023 года стало трудным уроком для американцев в частности. Ведь российские беспилотники атаковали танки и бронемашины, предоставленные Штатами и Европой, когда они пытались преодолеть минные поля.

После этого в Штатах быстро увеличили поддержку украинских производителей беспилотников. Кроме финансовой помощи, администрация Байдена работала по налаживанию связей между американскими технологическими компаниями и украинскими производителями беспилотников.

Производство оружия в Украине

В ходе полномасштабной войны Украина значительно нарастила производство оружия. В частности, речь идет о морских дронах, а также о новых отечественных ракетах.

В 2024 году стало известно, что Украина разработала ракету-дрон "Паляница".

В Украине также завершили испытания линейки БПЛА с оптоволоконной связью. Они обеспечивают защищенное управление даже в условиях активного использования противником средств радиоэлектронной борьбы.

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