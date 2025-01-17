США тайно поддерживали развитие индустрии дронов в Украине — как именно

Администрация действующего президента США Джо Байдена рассекретила последнюю часть информации о военной поддержке Украины.
Главные тезисы
- Сотрудничество между США и Украиной в сфере разработки и производства дронов оказало значительное стратегическое влияние на ход войны с Россией.
- Украина самостоятельно развивает новое поколение беспилотников, повышая свой оборонный потенциал и эффективность борьбы в условиях военных конфликтов.
- Американские инвестиции и технологическая поддержка способствуют укреплению оборонной мощи Украины и развитию военно-промышленного комплекса страны.
- Украина успешно завершила испытания новых ракет-дронов и беспилотников с оптоволоконной связью, обеспечивая себе защищенное управление в условиях радиоэлектронной борьбы.
- Секретное содействие США украинским производителям дронов включало в себя не только финансовую помощь, но и техническую поддержку и обмен опытом.
США секретно инвестировали в производство украинских дронов
По словам американских чиновников, они сделали крупные инвестиции, которые помогли Украине начать и расширить производство беспилотников по борьбе с более многочисленной и лучше оснащенной армией России.
В частности та поддержка, которая "оставалась в тени", была направлена на помощь Украине в разработке нового поколения беспилотников и революционных методов ведения войн. развитие производства беспилотников.
Как заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, эта поддержка оказала "реальное стратегическое влияние" на ход войны.
США помогали производителям беспилотников в покупке запчастей. По словам людей, знающих об этих событиях, Штаты направили в Украину сотрудников разведки для помощи в разработке программы.
В интервью этой неделе директор ЦРУ Уильям Дж. Бернс косвенно упомянул о поддержке его ведомством программы беспилотников в Украине.
Салливан отметил, что работа над беспилотниками началась после первого контрнаступления украинцев осенью 2022 года, когда стали очевидны пределы обычных возможностей Украины. Работа также продолжалась и в 2023 году.
Однако, как пишет издание, контрнаступление 2023 года стало трудным уроком для американцев в частности. Ведь российские беспилотники атаковали танки и бронемашины, предоставленные Штатами и Европой, когда они пытались преодолеть минные поля.
После этого в Штатах быстро увеличили поддержку украинских производителей беспилотников. Кроме финансовой помощи, администрация Байдена работала по налаживанию связей между американскими технологическими компаниями и украинскими производителями беспилотников.
Производство оружия в Украине
В ходе полномасштабной войны Украина значительно нарастила производство оружия. В частности, речь идет о морских дронах, а также о новых отечественных ракетах.
В Украине также завершили испытания линейки БПЛА с оптоволоконной связью. Они обеспечивают защищенное управление даже в условиях активного использования противником средств радиоэлектронной борьбы.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-