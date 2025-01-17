США тайно поддерживали развитие индустрии дронов в Украине — как именно

США секретно инвестировали в производство украинских дронов

По словам американских чиновников, они сделали крупные инвестиции, которые помогли Украине начать и расширить производство беспилотников по борьбе с более многочисленной и лучше оснащенной армией России.

В частности та поддержка, которая "оставалась в тени", была направлена на помощь Украине в разработке нового поколения беспилотников и революционных методов ведения войн. развитие производства беспилотников.

Как заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, эта поддержка оказала "реальное стратегическое влияние" на ход войны.

Мы видели, как дроны занимают все более центральное место в борьбе в Украине и занимают центральное место во всех будущих боях. Джейк Салливан Советник по национальной безопасности США

США помогали производителям беспилотников в покупке запчастей. По словам людей, знающих об этих событиях, Штаты направили в Украину сотрудников разведки для помощи в разработке программы.

В интервью этой неделе директор ЦРУ Уильям Дж. Бернс косвенно упомянул о поддержке его ведомством программы беспилотников в Украине.

Я думаю, что наша разведывательная поддержка помогла украинцам защитить себя. Не только обмен разведданными, но и поддержка некоторых систем, оказавшихся столь эффективными. Поделиться

Салливан отметил, что работа над беспилотниками началась после первого контрнаступления украинцев осенью 2022 года, когда стали очевидны пределы обычных возможностей Украины. Работа также продолжалась и в 2023 году.

Однако, как пишет издание, контрнаступление 2023 года стало трудным уроком для американцев в частности. Ведь российские беспилотники атаковали танки и бронемашины, предоставленные Штатами и Европой, когда они пытались преодолеть минные поля.

После этого в Штатах быстро увеличили поддержку украинских производителей беспилотников. Кроме финансовой помощи, администрация Байдена работала по налаживанию связей между американскими технологическими компаниями и украинскими производителями беспилотников.

Производство оружия в Украине

В ходе полномасштабной войны Украина значительно нарастила производство оружия. В частности, речь идет о морских дронах, а также о новых отечественных ракетах.

В 2024 году стало известно, что Украина разработала ракету-дрон "Паляница". Поделиться

В Украине также завершили испытания линейки БПЛА с оптоволоконной связью. Они обеспечивают защищенное управление даже в условиях активного использования противником средств радиоэлектронной борьбы.