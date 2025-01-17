США таємно підтримували розвиток індустрії дронів в Україні — як саме

Адміністрація чинного президента США Джо Байдена розсекретила останню частину інформації про військову підтримку України. У даних йдеться про секретну підтримку військової індустрії безпілотників.
Головні тези:
- Адміністрація президента США підтримувала українську військово-промислову індустрію безпілотників, інвестуючи у виробництво та розвиток нового покоління дронів.
- Підтримка США у сфері дронів в Україні мала значний стратегічний вплив на хід війни з Росією, дозволяючи українцям ефективно захищати себе.
- Україна також самостійно розвиває військову техніку, зокрема морські дрони та вітчизняні ракети, підвищуючи свій оборонний потенціал.
- Безпілотники стають ключовим елементом сучасної військової стратегії, забезпечуючи ефективне управління та боротьбу в умовах загострених конфліктів.
- Співпраця між американськими технологічними компаніями та українськими виробниками дронів сприяє обміну досвідом та підвищенню оборонної потужності країни.
США секретно інвестували у виробництво українських дронів
За словами американських чиновників, вони зробили великі інвестиції, які допомогли Україні почати та розширити виробництво безпілотників у боротьбі з більш численною і краще оснащеною армією Росії.
Зокрема та підтримка, яка "залишалась в тіні", була направлена на допомогу Україні в розробці нового покоління безпілотників і революційних методів ведення воєн.Адже окрім технічної підтримки, США витратили значні кошти, зокрема 1,5 млрд дол, відправлених у вересні минулого року, на розвиток виробництва безпілотників.
Як заявив радник із національної безпеки США Джейк Салліван, ця підтримка справила "реальний стратегічний вплив" на перебіг війни.
США допомагали виробникам безпілотників у закупівлі запчастин. За словами людей, які знають про ці події, Штати направили в Україну співробітників розвідки для допомоги в розробці програми.
В інтерв'ю цього тижня директор ЦРУ Вільям Дж. Бернс побічно згадав про підтримку його відомством програми безпілотників в Україні.
Салліван зауважив, що робота над безпілотниками почалася після першого контрнаступу українців восени 2022 року, коли стали очевидні межі звичайних можливостей України. Робота також тривала і в 2023 році.
Однак, як пише видання, контрнаступ 2023 року став важким уроком для американців зокрема. Адже російські безпілотники атакували танки і бронемашини, надані Штатами і Європою, коли ті намагалися подолати мінні поля.
Після цього у Штатах швидко збільшили підтримку українських виробників безпілотників. Крім фінансової допомоги, адміністрація Байдена працювала над налагодженням зв'язків між американськими технологічними компаніями та українськими виробниками безпілотників.
Виробництво зброї в Україні
Під час повномасштабної війни Україна значно наростила виробництво зброї. Зокрема йдеться про морські дрони, а також про нові вітчизняні ракети.
В Україні також завершили випробування лінійки БпЛА з оптоволоконним зв’язком. Вони забезпечують захищене управління навіть в умовах активного використання противником засобів радіоелектронної боротьби.
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