США таємно підтримували розвиток індустрії дронів в Україні — як саме
Категорія
Україна
Дата публікації

США таємно підтримували розвиток індустрії дронів в Україні — як саме

Дрони
Джерело:  The New York Times

Адміністрація чинного президента США Джо Байдена розсекретила останню частину інформації про військову підтримку України. У даних йдеться про секретну підтримку військової індустрії безпілотників.

Головні тези:

  • Адміністрація президента США підтримувала українську військово-промислову індустрію безпілотників, інвестуючи у виробництво та розвиток нового покоління дронів.
  • Підтримка США у сфері дронів в Україні мала значний стратегічний вплив на хід війни з Росією, дозволяючи українцям ефективно захищати себе.
  • Україна також самостійно розвиває військову техніку, зокрема морські дрони та вітчизняні ракети, підвищуючи свій оборонний потенціал.
  • Безпілотники стають ключовим елементом сучасної військової стратегії, забезпечуючи ефективне управління та боротьбу в умовах загострених конфліктів.
  • Співпраця між американськими технологічними компаніями та українськими виробниками дронів сприяє обміну досвідом та підвищенню оборонної потужності країни.

США секретно інвестували у виробництво українських дронів

За словами американських чиновників, вони зробили великі інвестиції, які допомогли Україні почати та розширити виробництво безпілотників у боротьбі з більш численною і краще оснащеною армією Росії.

Зокрема та підтримка, яка "залишалась в тіні", була направлена на допомогу Україні в розробці нового покоління безпілотників і революційних методів ведення воєн.Адже окрім технічної підтримки, США витратили значні кошти, зокрема 1,5 млрд дол, відправлених у вересні минулого року, на розвиток виробництва безпілотників.

Як заявив радник із національної безпеки США Джейк Салліван, ця підтримка справила "реальний стратегічний вплив" на перебіг війни.

Ми бачили, як дрони посідають дедалі більш центральне місце в боротьбі в Україні та посідатимуть центральне місце в усіх майбутніх боях.

Джейк Салліван

Джейк Салліван

Радник із національної безпеки США

США допомагали виробникам безпілотників у закупівлі запчастин. За словами людей, які знають про ці події, Штати направили в Україну співробітників розвідки для допомоги в розробці програми.

В інтерв'ю цього тижня директор ЦРУ Вільям Дж. Бернс побічно згадав про підтримку його відомством програми безпілотників в Україні.

Я думаю, що наша розвідувальна підтримка допомогла українцям захистити себе. Не тільки обмін розвідданими, а й підтримка деяких систем, які виявилися настільки ефективними.

Салліван зауважив, що робота над безпілотниками почалася після першого контрнаступу українців восени 2022 року, коли стали очевидні межі звичайних можливостей України. Робота також тривала і в 2023 році.

Однак, як пише видання, контрнаступ 2023 року став важким уроком для американців зокрема. Адже російські безпілотники атакували танки і бронемашини, надані Штатами і Європою, коли ті намагалися подолати мінні поля.

Після цього у Штатах швидко збільшили підтримку українських виробників безпілотників. Крім фінансової допомоги, адміністрація Байдена працювала над налагодженням зв'язків між американськими технологічними компаніями та українськими виробниками безпілотників.

Виробництво зброї в Україні

Під час повномасштабної війни Україна значно наростила виробництво зброї. Зокрема йдеться про морські дрони, а також про нові вітчизняні ракети.

У 2024 році стало відомо, що Україна розробила ракету-дрон "Паляниця".

В Україні також завершили випробування лінійки БпЛА з оптоволоконним зв’язком. Вони забезпечують захищене управління навіть в умовах активного використання противником засобів радіоелектронної боротьби.

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