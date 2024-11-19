Минюст США требует от компании Google продаж ее браузера Chrome в рамках признания компании монополистом на рынке услуг веб-поиска.

Что известно о требованиях США к Google по продаже Chrome

Отмечается, что суд в США в августе этого года признал Google монополистом. После этого американские регуляторные ведомства начали определять меры, лишающие Google использование антиконкурентных практик.

В частности, Минюст США хочет снова обратиться в суд с требованием заставить Google к продаже Chrome, который остается самой популярной поисковой системой в мире.

Google Chrome

Интеграция Chrome с Google Search и другими продуктами Google была названа одним из факторов, ограничивающих конкуренцию в поиске.

Кроме того, американские регуляторные органы требуют от Google разделить операционную систему Android и другие продукты, такие как Google Search и Google Play Store, которые, как правило, устанавливаются на устройствах Android автоматически.

Почему США хотят обязать Google избавиться от собственных продуктов

Первоначально планировалось, что Google может быть обязана продать Android, но позже это требование было отменено.

Так, Минюст США стремится заставить Google предоставлять лицензии на данные и разрешить свободное объединение результатов поиска в Google Search.

Это позволит стартапам и компаниям-конкурентам в области разработки ИИ улучшить собственные алгоритмы и создавать поисковые индексы.

Также Google может заставить делиться дополнительными данными с рекламодателями, предоставляя им больше контроля над местами размещения рекламы.

К тому же Google больше не сможет заключать эксклюзивные сделки, подобные соглашению с Apple, которое обеспечило Google статус поисковой системы по умолчанию в Safari за 20 миллиардов долларов в 2022 году.

Google обжалует антимонопольное решение, а судья, ведущий дело, планирует провести двухнедельные слушания в апреле 2025 года, чтобы обсудить, какие изменения компания планирует внести. Окончательное решение ожидается в августе 2025г.