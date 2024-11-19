Мін'юст США вимагає від компанії Google продажу її браузера Chrome у рамках визнання компанії монополістом на ринку послуг веб-пошуку.

Що відомо про вимоги США до Google щодо продажу Chrome

Зазначається, що суд у США у серпні цього року визнав Google монополістом. Після цього американські регуляторні відомства почали визначати заходи, які позбавлять Google використання антиконкурентних практик.

Зокрема, Мін'юст США хоче знову звернутись до суду із вимогою змусити Google до продажу Chrome, який залишається найпопулярнішою пошуковою системою у світі.

Google Chrome

Інтеграція Chrome з Google Search та іншими продуктами Google була названа одним з факторів, що обмежують конкуренцію в пошуку.

Окрім цього американські регуляторні органи вимагають від Google розділити операційну систему Android та інші продукти, як-от Google Search і Google Play Store, які, як правило, встановлюються на пристроях Android автоматично.

Чому США хочуть забов’язати Google позбавитись власних продуктів

Спочатку планувалося, що Google може бути зобов’язана продати Android, але пізніше ця вимога була скасована.

Так, Мін’юст США прагне змусити Google надавати ліцензії на дані та дозволити вільне об’єднання результатів пошуку в Google Search.

Це дозволить стартапам та компаніям-конкурентам у сфері розробки ШІ покращити власні алгоритми та створювати власні пошукові індекси.

Також Google можуть змусити ділитися додатковими даними з рекламодавцями, надаючи їм більше контролю над місцями розміщення реклами.

До того ж Google більше не зможе укладати ексклюзивні угоди, подібні до угоди з Apple, яка забезпечила Google статус пошукової системи за замовчуванням у Safari за 20 мільярдів доларів у 2022 році.

Google оскаржує антимонопольне рішення, а суддя, який веде справу, планує провести двотижневі слухання у квітні 2025 року, щоб обговорити, які зміни компанія планує внести. Остаточне рішення очікується в серпні 2025 року.