У Google тестують нову функцію Shielded Email. У чому її особливість

Google працює над функцією Shielded Email, яка дозволить створювати псевдоніми для електронної пошти.
Головні тези:
- Функція Shielded Email від Google дозволяє створювати одноразові або обмежені поштові псевдоніми для пересилання повідомлень на основний обліковий запис.
- Ця функція допомагає захистити від витоків даних та надмірної спамової пошти, а також зменшити ступінь відстеження активності користувачів в мережі.
- Google розробляє функцію під кодовою назвою Project Jarvis, що може бути представлено разом з новою моделлю у грудні.
- Microsoft також розробляє подібну технологію, яка підтримує OpenAI, через яку можливий значний прогрес у сфері захисту персональних даних.
- Очікуйте офіційних анонсів від Google та розкриття додаткових деталей про новий захист електронної пошти з функцією Shielded Email.
Google розробляє функцію Shielded Email: що відомо
Shielded Email — це система для створення одноразових або обмежених поштових псевдонімів, які пересилатимуть повідомлення на ваш основний обліковий запис.
Ця функція також може зменшити ступінь відстеження активності користувачів в інтернеті, а ще захистити від потенційних витоків даних.
До речі, схожу функцію має Apple, вона називається Hide My Email.
Наразі достеменно невідомо коли саме з’явиться Shielded Email, тож варто очікувати офіційних анонсів Google.
Що відомо про новий ШІ від Google
Згідно з даними журналістів, команда Google має на меті продемонструвати продукт під кодовою назвою Project Jarvis.
Цю інформацію уже підтвердили інсайдери, які безпосередньо знайомі з продуктом.
Anthropic і Google намагаються просунути концепцію на крок далі за допомогою програмного забезпечення, яке взаємодіє безпосередньо з комп'ютером або браузером людини, — сказано в повідомленні.
Окрім того, наголошується, що схожу технологію також розробляє Microsoft, яка підтримує OpenAI.
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