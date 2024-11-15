У Google тестують нову функцію Shielded Email. У чому її особливість

Google працює над функцією Shielded Email, яка дозволить створювати псевдоніми для електронної пошти.

Google розробляє функцію Shielded Email: що відомо

Shielded Email — це система для створення одноразових або обмежених поштових псевдонімів, які пересилатимуть повідомлення на ваш основний обліковий запис.

Вона призначена для додатків та сервісів, які запитують вашу адресу електронної пошти та потім відправляють сотні листів з пропозиціями та нагадуваннями. Поширити

Ця функція також може зменшити ступінь відстеження активності користувачів в інтернеті, а ще захистити від потенційних витоків даних.

До речі, схожу функцію має Apple, вона називається Hide My Email.

Наразі достеменно невідомо коли саме з’явиться Shielded Email, тож варто очікувати офіційних анонсів Google.

Що відомо про новий ШІ від Google

Згідно з даними журналістів, команда Google має на меті продемонструвати продукт під кодовою назвою Project Jarvis.

Видання також наголошує, що це може статися в грудні з випуском своєї наступної флагманської моделі великої мови Gemini. Поширити

Цю інформацію уже підтвердили інсайдери, які безпосередньо знайомі з продуктом.

Anthropic і Google намагаються просунути концепцію на крок далі за допомогою програмного забезпечення, яке взаємодіє безпосередньо з комп'ютером або браузером людини, — сказано в повідомленні.

Окрім того, наголошується, що схожу технологію також розробляє Microsoft, яка підтримує OpenAI.