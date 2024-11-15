У Google тестируют новую функцию Shielded Email. В чем ее особенность

Google работает над функцией Shielded Email, позволяющей создавать псевдонимы для электронной почты.

Google разрабатывает функцию Shielded Email: что известно

Shielded Email — это система для создания одноразовых или ограниченных почтовых псевдонимов, которые будут пересылать сообщения на вашу основную учетную запись.

Она предназначена для приложений и сервисов, запрашивающих ваш адрес электронной почты и затем отправляющих сотни писем с предложениями и напоминаниями. Поделиться

Эта функция также может снизить степень отслеживания активности пользователей в интернете, а также защитить от потенциальных утечек данных.

Кстати, схожую функцию имеет Apple, она называется Hide My Email.

В настоящее время неизвестно когда именно появится Shielded Email, поэтому стоит ожидать официальных анонсов Google.

Что известно о новом ИИ от Google

Согласно данным журналистов, команда Google имеет целью продемонстрировать продукт под кодовым названием Project Jarvis.

Издание также отмечает, что это может произойти в декабре с выпуском своей следующей флагманской модели большого языка Gemini. Поделиться

Эту информацию уже подтвердили инсайдеры, непосредственно знакомые с продуктом.

Anthropic и Google пытаются продвинуть концепцию на шаг дальше с помощью программного обеспечения, взаимодействующего непосредственно с компьютером или браузером человека, — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что подобную технологию также разрабатывает Microsoft, поддерживающая OpenAI.