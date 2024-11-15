У Google тестируют новую функцию Shielded Email. В чем ее особенность
Категория
Технологии
Дата публикации

У Google тестируют новую функцию Shielded Email. В чем ее особенность

Android Authority
Google
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Google работает над функцией Shielded Email, позволяющей создавать псевдонимы для электронной почты.

Главные тезисы

  • Функция Shielded Email от Google позволяет создавать одноразовые или ограниченные почтовые псевдонимы для отправки сообщений на основную учетную запись, защищая данные от утечек и спама.
  • Эта технология помогает сократить уровень отслеживания активности пользователей в сети и обеспечивает дополнительный уровень безопасности личной информации.
  • Google работает над разработкой функции Shielded Email под кодовым названием Project Jarvis, ожидайте официальных анонсов от Google в ближайшем будущем.
  • Microsoft также работает над подобной технологией, совместно с OpenAI, что обещает значительный прогресс в области защиты персональных данных.
  • Узнайте больше о новых функциях, которые могут изменить способы обработки и защиты электронной почты, следите за анонсами от Google!
  • Что представляет собой Project Jarvis от Google и какие инновации он принесет в области электронной безопасности? Следите за обновлениями и срочными сообщениями от ведущих IT-компаний.

Google разрабатывает функцию Shielded Email: что известно

Shielded Email — это система для создания одноразовых или ограниченных почтовых псевдонимов, которые будут пересылать сообщения на вашу основную учетную запись.

Она предназначена для приложений и сервисов, запрашивающих ваш адрес электронной почты и затем отправляющих сотни писем с предложениями и напоминаниями.

Эта функция также может снизить степень отслеживания активности пользователей в интернете, а также защитить от потенциальных утечек данных.

Кстати, схожую функцию имеет Apple, она называется Hide My Email.

В настоящее время неизвестно когда именно появится Shielded Email, поэтому стоит ожидать официальных анонсов Google.

Что известно о новом ИИ от Google

Согласно данным журналистов, команда Google имеет целью продемонстрировать продукт под кодовым названием Project Jarvis.

Издание также отмечает, что это может произойти в декабре с выпуском своей следующей флагманской модели большого языка Gemini.

Эту информацию уже подтвердили инсайдеры, непосредственно знакомые с продуктом.

Anthropic и Google пытаются продвинуть концепцию на шаг дальше с помощью программного обеспечения, взаимодействующего непосредственно с компьютером или браузером человека, — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что подобную технологию также разрабатывает Microsoft, поддерживающая OpenAI.

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