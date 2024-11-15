У Google тестируют новую функцию Shielded Email. В чем ее особенность

Google работает над функцией Shielded Email, позволяющей создавать псевдонимы для электронной почты.
Главные тезисы
- Функция Shielded Email от Google позволяет создавать одноразовые или ограниченные почтовые псевдонимы для отправки сообщений на основную учетную запись, защищая данные от утечек и спама.
- Эта технология помогает сократить уровень отслеживания активности пользователей в сети и обеспечивает дополнительный уровень безопасности личной информации.
- Google работает над разработкой функции Shielded Email под кодовым названием Project Jarvis, ожидайте официальных анонсов от Google в ближайшем будущем.
- Microsoft также работает над подобной технологией, совместно с OpenAI, что обещает значительный прогресс в области защиты персональных данных.
- Узнайте больше о новых функциях, которые могут изменить способы обработки и защиты электронной почты, следите за анонсами от Google!
- Что представляет собой Project Jarvis от Google и какие инновации он принесет в области электронной безопасности? Следите за обновлениями и срочными сообщениями от ведущих IT-компаний.
Google разрабатывает функцию Shielded Email: что известно
Shielded Email — это система для создания одноразовых или ограниченных почтовых псевдонимов, которые будут пересылать сообщения на вашу основную учетную запись.
Эта функция также может снизить степень отслеживания активности пользователей в интернете, а также защитить от потенциальных утечек данных.
Кстати, схожую функцию имеет Apple, она называется Hide My Email.
В настоящее время неизвестно когда именно появится Shielded Email, поэтому стоит ожидать официальных анонсов Google.
Что известно о новом ИИ от Google
Согласно данным журналистов, команда Google имеет целью продемонстрировать продукт под кодовым названием Project Jarvis.
Эту информацию уже подтвердили инсайдеры, непосредственно знакомые с продуктом.
Anthropic и Google пытаются продвинуть концепцию на шаг дальше с помощью программного обеспечения, взаимодействующего непосредственно с компьютером или браузером человека, — говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что подобную технологию также разрабатывает Microsoft, поддерживающая OpenAI.
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