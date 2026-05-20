США успешно протестировали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III
Командование глобальных ударов Воздушных сил США (AFGSC) сообщило об успешном испытательном запуске межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

Вебресурс AFGSC сообщил, что запуск ракеты без боевого заряда произошел 20 мая в 00:01 по тихоокеанскому времени из базы Космических сил США Ванденберга в штате Калифорния.

Отмечается, что испытание планировалось «много лет назад и не является реакцией на мировые события».

Наша способность проводить эти строгие и реалистичные испытания является основой нашей национальной безопасности, отметил командующий AFGSC генерал Лекс Скотт Дэвисю.

По его словам, запуск подтвердил готовность американских сил межконтинентальных баллистических ракет и исправность всех компонентов системы.

Во время испытания специалисты отслеживали траекторию полета ракеты для оценки работы двигателей, систем наведения и вхождения в атмосферу в условиях экстремальной нагрузки.

В Воздушных силах также отметили, что в США идет замена межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III на новую систему LGM-35A Sentinel. До завершения этого процесса Minuteman III будет оставаться на боевом дежурстве.

