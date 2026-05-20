США успешно протестировали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III

США в очередной раз опробовали ракету Minuteman III

Вебресурс AFGSC сообщил, что запуск ракеты без боевого заряда произошел 20 мая в 00:01 по тихоокеанскому времени из базы Космических сил США Ванденберга в штате Калифорния.

Отмечается, что испытание планировалось «много лет назад и не является реакцией на мировые события».

Наша способность проводить эти строгие и реалистичные испытания является основой нашей национальной безопасности, отметил командующий AFGSC генерал Лекс Скотт Дэвисю.

По его словам, запуск подтвердил готовность американских сил межконтинентальных баллистических ракет и исправность всех компонентов системы.

Во время испытания специалисты отслеживали траекторию полета ракеты для оценки работы двигателей, систем наведения и вхождения в атмосферу в условиях экстремальной нагрузки.

В Воздушных силах также отметили, что в США идет замена межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III на новую систему LGM-35A Sentinel. До завершения этого процесса Minuteman III будет оставаться на боевом дежурстве.