США успешно протестировали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III

Командование глобальных ударов Воздушных сил США (AFGSC) сообщило об успешном испытательном запуске межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.
Главные тезисы
- Командование Воздушных сил США успешно протестировало межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III.
- Испытание подтвердило готовность американских сил к эффективному использованию таких ракет.
США в очередной раз опробовали ракету Minuteman III
Вебресурс AFGSC сообщил, что запуск ракеты без боевого заряда произошел 20 мая в 00:01 по тихоокеанскому времени из базы Космических сил США Ванденберга в штате Калифорния.
Отмечается, что испытание планировалось «много лет назад и не является реакцией на мировые события».
Наша способность проводить эти строгие и реалистичные испытания является основой нашей национальной безопасности, отметил командующий AFGSC генерал Лекс Скотт Дэвисю.
По его словам, запуск подтвердил готовность американских сил межконтинентальных баллистических ракет и исправность всех компонентов системы.
В Воздушных силах также отметили, что в США идет замена межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III на новую систему LGM-35A Sentinel. До завершения этого процесса Minuteman III будет оставаться на боевом дежурстве.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-