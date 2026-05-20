США успішно протестували міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III

США вчергове випробували ракету Minuteman III

Вебресурс AFGSC повідомив, що запуск ракети без бойового заряду відбувся 20 травня о 00:01 за тихоокеанським часом із бази Космічних сил США Ванденберг у штаті Каліфорнія.

Зазначається, що випробування планувалося «багато років тому і не є реакцією на світові події».

Тестування ракети Minuteman III

Наша здатність проводити ці суворі та реалістичні випробування є основою нашої національної безпеки, — зазначив командувач AFGSC генерал Лекс Скотт Девісю.

За його словами, запуск підтвердив готовність американських сил міжконтинентальних балістичних ракет та справність усіх компонентів системи.

Під час випробування фахівці відстежували траєкторію польоту ракети для оцінки роботи двигунів, систем наведення та системи входження в атмосферу в умовах екстремального навантаження. Поширити

У Повітряних силах також зазначили, що у США триває заміна міжконтинентальних балістичних ракет Minuteman III на нову систему LGM-35A Sentinel. До завершення цього процесу Minuteman III залишатиметься на бойовому чергуванні.