США успішно протестували міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III

Командування глобальних ударів Повітряних сил США (AFGSC) повідомило про успішний випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III.
Головні тези:
- Командування глобальних ударів Повітряних сил США успішно випробувало міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III.
- Тестування ракети підтвердило готовність американських сил до ефективного використання міжконтинентальних балістичних ракет.
США вчергове випробували ракету Minuteman III
Вебресурс AFGSC повідомив, що запуск ракети без бойового заряду відбувся 20 травня о 00:01 за тихоокеанським часом із бази Космічних сил США Ванденберг у штаті Каліфорнія.
Зазначається, що випробування планувалося «багато років тому і не є реакцією на світові події».
Наша здатність проводити ці суворі та реалістичні випробування є основою нашої національної безпеки, — зазначив командувач AFGSC генерал Лекс Скотт Девісю.
За його словами, запуск підтвердив готовність американських сил міжконтинентальних балістичних ракет та справність усіх компонентів системи.
У Повітряних силах також зазначили, що у США триває заміна міжконтинентальних балістичних ракет Minuteman III на нову систему LGM-35A Sentinel. До завершення цього процесу Minuteman III залишатиметься на бойовому чергуванні.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-