4 июня США запустили межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) Minuteman III, она стартовала с базы Ванденберг, находящейся в Калифорнии.
Главные тезисы
- Запуск ракеты Minuteman III подтверждает готовность США к сдерживанию ядерных угроз и безопасности страны
- Испытания Minuteman III способствуют одобрению союзников и демонстрируют эффективность ядерного сдерживания
- Программа испытательных запусков направлена на обеспечение безопасности и оперативности Minuteman III в XXI веке
- Аналогичные испытания ракеты проводились во Франции для подтверждения надежности вооружений и ядерного сдерживания
- Такие тестовые запуски являются частью стратегии по поддержанию ключевых элементов национальной безопасности США и их союзников
Запуском ракеты США продемонстрировали готовность к сдерживанию ядерных угроз
Об этом сообщила пресс-служба командования космических сил США. Тестовый запуск провели на фоне обострения напряженности в отношениях между США и Россией, в частности из-за продолжения российской агрессии против Украины.
Впрочем, сами американцы утверждают, что "испытание не результат текущих мировых событий".
Там добавили, что такие испытания происходили более 300 раз раньше – они не являются следствием текущих мировых событий. Тестовый запуск является кульминацией месяцев подготовки, в которой участвовали многие партнеры США.
Программа испытательного запуска межконтинентальных баллистических ракет демонстрирует оперативную способность Minuteman III и обеспечивает способность Соединенных Штатов поддерживать мощное, надежное средство ядерного сдерживания как ключевой элемент национальной безопасности США и безопасности союзников и партнеров США, – отметили в воздушных силах США.
Подобные испытания провели и во Франции.
22 мая Франция успешно осуществила первый испытательный запуск модернизированной ракеты ASMPA-R, способной нести ядерную боеголовку.
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню отметил, что эта операция планировалась в течение длительного времени и реализует амбиции Франции, предусмотренные военной программой ядерного сдерживания.
Он также подчеркнул, что запуск демонстрирует совершенство и надежность французских вооруженных сил в эксплуатации современных вооружений.
Сообщается, что стратегическая ракета средней дальности класса "воздух-земля" ASMPA-R, без боеголовки, была выпущена из самолета Rafale B в рамках операции "Дюрандаль".
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