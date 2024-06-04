4 июня США запустили межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) Minuteman III, она стартовала с базы Ванденберг, находящейся в Калифорнии.

Запуском ракеты США продемонстрировали готовность к сдерживанию ядерных угроз

Об этом сообщила пресс-служба командования космических сил США. Тестовый запуск провели на фоне обострения напряженности в отношениях между США и Россией, в частности из-за продолжения российской агрессии против Украины.

Впрочем, сами американцы утверждают, что "испытание не результат текущих мировых событий".

Этот испытательный запуск является частью регулярных и периодических мер, направленных на то, чтобы продемонстрировать, что средства ядерного сдерживания Соединенных Штатов безопасны, надежны и эффективны для сдерживания угроз XXI века и успокоения наших союзников, говорится в официальном заявлении. Поделиться

Там добавили, что такие испытания происходили более 300 раз раньше – они не являются следствием текущих мировых событий. Тестовый запуск является кульминацией месяцев подготовки, в которой участвовали многие партнеры США.

Программа испытательного запуска межконтинентальных баллистических ракет демонстрирует оперативную способность Minuteman III и обеспечивает способность Соединенных Штатов поддерживать мощное, надежное средство ядерного сдерживания как ключевой элемент национальной безопасности США и безопасности союзников и партнеров США, – отметили в воздушных силах США.

Подобные испытания провели и во Франции.

22 мая Франция успешно осуществила первый испытательный запуск модернизированной ракеты ASMPA-R, способной нести ядерную боеголовку.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню отметил, что эта операция планировалась в течение длительного времени и реализует амбиции Франции, предусмотренные военной программой ядерного сдерживания.

Он также подчеркнул, что запуск демонстрирует совершенство и надежность французских вооруженных сил в эксплуатации современных вооружений.