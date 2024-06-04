4 червня США запустили міжконтинентальну балістичну ракету (МБР) Minuteman III, вона стартувала з бази Ванденберг, яка знаходиться у Каліфорнії.
Головні тези:
- 4 червня США випробували міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III і продемонстрували готовність до стримування ядерних загроз.
- Запуск ракети відбувся на тлі напруги між США та Росією через російську агресію проти України, але американці стверджують, що це не пов'язано з поточними світовими подіями.
- Випробування Minuteman III підтверджують безпечність та ефективність засобів ядерного стримування США в XXI столітті та сприяють заспокоєнню союзників.
- Програма випробувань ракет дозволяє продемонструвати оперативну спроможність Minuteman III та забезпечує безпеку США та їх союзників.
- Аналогічні випробування проводилися у Франції, де також успішно випустили модернізовану ракету ASMPA-R для ядерного стримування.
Запуском ракети США продемонстрували готовність до стримування ядерних загроз
Про це повідомила прес-служба командування Космічних сил США. Тестовий запуск провели на тлі загострення напруженості у відносинах між США та Росією, зокрема, через продовження російської агресії проти України.
Втім, самі американці стверджують, що "випробування не є результатом поточних світових подій".
Там додали, що такі випробування відбувалися понад 300 разів раніше – вони не є наслідком поточних світових подій. Тестовий запуск є кульмінацією місяців підготовки, в якій брали участь багато партнерів США.
Програма випробувального запуску міжконтинентальних балістичних ракет демонструє оперативну спроможність Minuteman III і забезпечує здатність Сполучених Штатів підтримувати потужний, надійний засіб ядерного стримування як ключовий елемент національної безпеки США та безпеки союзників і партнерів США, – вказали у Повітряних силах США.
Подібні випробування провели й у Франції
22 травня Франція успішно здійснила перший випробувальний запуск модернізованої ракети ASMPA-R, здатної нести ядерну боєголовку.
Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню зазначив, що ця операція планувалася протягом тривалого часу і реалізує амбіції Франції, передбачені військовою програмою щодо ядерного стримування.
Він також підкреслив, що запуск демонструє досконалість та надійність французьких збройних сил в експлуатації сучасних озброєнь.
Повідомляється, що стратегічна ракета середньої дальності класу "повітря-земля" ASMPA-R, без боєголовки, була випущена з літака Rafale B в рамках операції "Дюрандаль".
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