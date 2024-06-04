4 червня США запустили міжконтинентальну балістичну ракету (МБР) Minuteman III, вона стартувала з бази Ванденберг, яка знаходиться у Каліфорнії.

Запуском ракети США продемонстрували готовність до стримування ядерних загроз

Про це повідомила прес-служба командування Космічних сил США. Тестовий запуск провели на тлі загострення напруженості у відносинах між США та Росією, зокрема, через продовження російської агресії проти України.

Втім, самі американці стверджують, що "випробування не є результатом поточних світових подій".

Цей випробувальний запуск є частиною регулярних та періодичних заходів, спрямованих на те, щоб продемонструвати, що засоби ядерного стримування Сполучених Штатів безпечні, надійні та ефективні для стримування загроз XXI століття та заспокоєння наших союзників, — йдеться в офіційній заяві. Поширити

Там додали, що такі випробування відбувалися понад 300 разів раніше – вони не є наслідком поточних світових подій. Тестовий запуск є кульмінацією місяців підготовки, в якій брали участь багато партнерів США.

Програма випробувального запуску міжконтинентальних балістичних ракет демонструє оперативну спроможність Minuteman III і забезпечує здатність Сполучених Штатів підтримувати потужний, надійний засіб ядерного стримування як ключовий елемент національної безпеки США та безпеки союзників і партнерів США, – вказали у Повітряних силах США.

Подібні випробування провели й у Франції

22 травня Франція успішно здійснила перший випробувальний запуск модернізованої ракети ASMPA-R, здатної нести ядерну боєголовку.

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню зазначив, що ця операція планувалася протягом тривалого часу і реалізує амбіції Франції, передбачені військовою програмою щодо ядерного стримування.

Він також підкреслив, що запуск демонструє досконалість та надійність французьких збройних сил в експлуатації сучасних озброєнь.