США уже подготовили 2 тыс. военных для поддержки Израиля — WP

Армия РФ США уже подготовила около 2 тыс. военных с целью вероятного развертывания на Ближнем Востоке и поддержки Израиля в противостоянии террористам палестинской группировки ХАМАС.
Что известно о подготовке Пентагона к участию в военных действиях в Израиле
По информации издания со ссылкой на анонимных американских чиновников из Пентагона и Белого дома, в настоящее время уже отобрано около 2 тыс. американских военных для потенциального развертывания на Ближнем Востоке и поддержки Израиля в борьбе против террористов ХАМАС.
Отмечается, что планируется привлечь американских военных из разных подразделений.
Как сообщают журналисты издания, главными задачами американских военных будет предоставление консультаций и медицинской поддержки.
Отобранные американские военные находятся на Ближнем Востоке и в Европе.
Что известно о ситуации в секторе Газа
По информации журналистов немецкого издания Bild со ссылкой на собственного корреспондента Юлиана Репке, террористы ХАМАС намеренно размещают ракетные установки и выпускают ракеты по Израилю с территории образовательных учреждений в секторе Газа.
Он отметил, что боевики так поступают умышленно, чтобы усложнить для Израиля нанесение ответных ударов по местам пусков.
Также Репке утверждает, что в последнее время у боевиков ХАМАС появились более совершенные ракеты с боеголовками советского и иранского производства, способные достать до Тель-Авива, Иерусалима и Хайфы.
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