США уже подготовили 2 тыс. военных для поддержки Израиля — WP

Армия РФ США уже подготовила около 2 тыс. военных с целью вероятного развертывания на Ближнем Востоке и поддержки Израиля в противостоянии террористам палестинской группировки ХАМАС.

Что известно о подготовке Пентагона к участию в военных действиях в Израиле

По информации издания со ссылкой на анонимных американских чиновников из Пентагона и Белого дома, в настоящее время уже отобрано около 2 тыс. американских военных для потенциального развертывания на Ближнем Востоке и поддержки Израиля в борьбе против террористов ХАМАС.

Отмечается, что планируется привлечь американских военных из разных подразделений.

Как сообщают журналисты издания, главными задачами американских военных будет предоставление консультаций и медицинской поддержки.

Отобранные американские военные находятся на Ближнем Востоке и в Европе.

Пока неизвестно, что станет основанием для их опрокидывания и куда их могут отправить. В любом случае, такое решение Пентагона указывает на то, что Вашингтон готовится поддерживать ЦАХАЛ, если Израиль примет решение начать наземную операцию в секторе Газа, - говорится в материале издания. Поделиться

Что известно о ситуации в секторе Газа

По информации журналистов немецкого издания Bild со ссылкой на собственного корреспондента Юлиана Репке, террористы ХАМАС намеренно размещают ракетные установки и выпускают ракеты по Израилю с территории образовательных учреждений в секторе Газа.

Он отметил, что боевики так поступают умышленно, чтобы усложнить для Израиля нанесение ответных ударов по местам пусков.

В ряде случаев состав с ракетами оборудуют в школьном подвале. Его соединяют с системой подземных тоннелей, говорится в материале издания. Поделиться

Также Репке утверждает, что в последнее время у боевиков ХАМАС появились более совершенные ракеты с боеголовками советского и иранского производства, способные достать до Тель-Авива, Иерусалима и Хайфы.