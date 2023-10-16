США вже підготували 2 тис військових для підтримки Ізраїля — WP

Армія РФ США вже підготувала близько 2 тис військових із метою ймовірного розгортання на Близькому Сході та підтримки Ізраїля у протистоянні терористам палестинського угруповання ХАМАС.

Що відомо про підготовку Пентагона до участі у військових діях в Ізраїлі

За інформацією видання із посиланням на анонімних американських високопосадовців з Пентагону та Білого дому, наразі вже відібрано близько 2 тис американських військових для потенційного розгортання на Близькому Сході та підтримки Ізраїля у боротьбі проти терористів ХАМАС.

Зазначається, що планується залучити американських військових із різних підрозділів.

Як повідомляють журналісти виданння, головними завданнями американських військових буде надання консультацій та медичної підтримки.

Наразі відібрані американські військові перебувають на Близькому Сході та в Європі.

Поки що невідомо, що саме стане підставою для їхнього перекидання і куди їх можуть відправити. У будь-якому разі таке рішення Пентагону вказує на те, що Вашингтон готується підтримувати ЦАХАЛ, якщо Ізраїль ухвалить рішення розпочати наземну операцію в секторі Гази, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

Що відомо про ситуацію у секторі Газа

За інформацією журналістів німецького видання Bild із посиланням на власного кореспондента Юліана Рьопке, терористи ХАМАС навмисно розміщують ракетні установки та випускають ракети по Ізраїлю з території освітніх закладів у секторі Газа.

Він зазначив, що бойовики так чинять навмисне, щоб ускладнити для Ізраїлю нанесення ударів у відповідь по місцях пусків.

У низці випадків склад з ракетами обладнають в шкільному підвалі. Його з'єднують з системою підземних тунелів, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

Також Рьопке стверджує, що останнім часом у бойовиків ХАМАС з'явилися більш досконалі ракети з боєголовками радянського та іранського виробництва, здатні дістати до Тель-Авіва, Єрусалиму і Хайфи.