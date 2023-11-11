США впервые опробовали бомбардировщик-невидимку B-21 Raider

Что известно о B-21 Raider

B-21, имеющий форму "летающего крыла", как и его предшественник B-2 Spirit, будет способен нести обычное и ядерное оружие по всему миру, используя возможности дозаправки на дальних и средних расстояниях.

По оценке Reuters, стоимость одного самолета составляет около 750 миллионов долларов. ВВС США планируют закупить не менее 100 таких самолетов взамен бомбардировщикам B-1 и B-2.

О технических особенностях нового самолета пока известно немного. Сайт компании-производителя сообщает, что сейчас только 10% парка бомбардировщиков США могут преодолевать самые передовые системы обнаружения и ПВО потенциальных противников.

По словам пресс-секретаря ВВС США Энн Стефанек., такие испытания являются важным шагом в кампании по обеспечению "живущих, дальнобойных, проникающих ударных возможностей для сдерживания агрессии и стратегических атак против США, союзников и партнеров".

B-21 Raider является первым новым американским бомбардировщиком за последние 30 лет и почти каждый аспект программы засекречен.

В ВСУ тестируют автономный дрон-разминчик

Военные тестируют украинский автономный дрон-разминировщик ST1, который помогает саперам очищать от взрывчатки территории Украины.

По данным сил обороны, ST1 автономный дрон для поиска мин. Он оборудован катушкой индуктивности и сенсорами, позволяющими облетать препятствия на низкой высоте.

Также на борту дрона присутствует мощный микрокомпьютер, обрабатывающий данные и передающий их саперам в режиме реального времени.

В среднем ST1 работает в 4 раза быстрее человека