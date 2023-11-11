США вперше випробували бомбардувальник-невидимку B-21 Raider

Що відомо про B-21 Raider

B-21, який має форму "літаючого крила", як і його попередник B-2 Spirit, буде здатний нести звичайну і ядерну зброю по всьому світу, використовуючи можливості дозаправки на далеких і середніх відстанях.

За оцінкою Reuters, вартість одного літака становить близько 750 мільйонів доларів. ВПС США планують закупити не менше 100 таких літаків на заміну бомбардувальникам B-1 і B-2.

Про технічні особливості нового літака поки відомо небагато. Сайт компанії-виробника повідомляє, що зараз лише 10% парку бомбардувальників США можуть долати самі передові системи виявлення і ППО потенційних супротивників.

За словами речниці ВПС США Енн Стефанек., такі випробування є важливим кроком у кампанії із забезпечення "живучих, далекобійних, проникаючих ударних можливостей для стримування агресії і стратегічних атак проти США, союзників і партнерів".

B-21 Raider є першим новим американським бомбардувальником за останні 30 років, і майже кожен аспект програми засекречений.

У ЗСУ тестують автономний дрон-розміновувач

Військові тестують український автономний дрон-розміновувач ST1, який допомагає саперам очищувати від вибухівки території України.

За даними Сил оборони, ST1 автономний дрон для пошуку мін. Він обладнаний котушкою індуктивності та сенсорами, які дають змогу облітати перешкоди на низькій висоті.

Також на борту дрона присутній потужний мікрокомп’ютер, який обробляє дані та передає їх саперам у режимі реального часу.

У середньому ST1 працює в 4 рази швидше за людину