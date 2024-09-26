США ввели санкции против виртуальных финансовых платформ РФ. Кто в списке
Категория
Мир
Дата публикации

США ввели санкции против виртуальных финансовых платформ РФ. Кто в списке

США
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Источник:  Укринформ

Правительство США 26 сентября ввело санкции против российских виртуальных финансовых платформ PM2BTC, Cryptex и отдельных граждан РФ из-за киберпреступных действий и отмывания денег.

Главные тезисы

  • США ввели санкции против российских виртуальных финансовых платформ PM2BTC, Cryptex и граждан РФ из-за киберпреступных действий и отмывания денег.
  • Сотрудничество между США и международными партнерами по санкциям важный аспект в борьбе с киберпреступлениями.
  • Государственный департамент США предлагает вознаграждение до 10 млн долларов за информацию, помогающую в аресте и осуждении лиц, нарушающих требования санкций.

США приняли новые санкции против России

Об этом говорится в официальном сообщении Минфина США.

Сегодня Министерство финансов США принимает меры в рамках скоординированных международных усилий по прекращению работы российских киберпреступных сервисов.

В частности, Сеть борьбы с финансовыми преступлениями (FinCEN) вводит ограничения против российского обменника виртуальной валюты PM2BTC, привлеченного к отмыванию денег в России. Кроме того, Офис контроля за иностранными активами (OFAC) вводит санкции против гражданина РФ Сергея Иванова, играющего значительную роль в процессах отмывания денег, а также против биржи виртуальной валюты Cryptex, зарегистрированной в Сент-Винсенте и Гренадинах.

При этом говорится, что санкции FinCEN и OFAC согласованы с действиями других правительственных учреждений США и международных партнеров.

Сообщается также, что Государственный департамент США предложил вознаграждение до 10 млн долл. за информацию, которая приведет к аресту и/или осуждению Иванова.

Кроме того, Секретная служба США и Прокуратура США в Восточном округе Вирджиния в этой связи объявили официальные обвинения против Иванова и еще одного россиянина, Тимура Шахмаметова.

IT-санкции США против России

США ввели новые санкции против России из-за вторжения РФ в Украину, на этот раз они затронули IT-сферу. Некоторые компании вышли с российского рынка, другие ввели существенные ограничения.

Американские ограничения вступили в законную силу с 12 сентября 2024 года. Согласно новым антироссийским санкциям, полностью прекратят работу в РФ следующие сервисы:

  • Atlassian;

  • Notion;

  • Jira;

  • SAP;

  • Autodesk;

  • Oracle;

  • Trello;

  • Miro (ограничения касающиеся аккаунтов из РФ и Белоруссии);

  • Slack;

  • CAD.

Новые санкции запретят также американским компаниям предоставлять любым юридическим лицам в РФ услуги по ИТ-консалтингу, проектированию, поддержке и облачным сервисам, говорится в сообщении МИД.

Компания Google больше не разрешает регистрировать новые аккаунты с российских номеров. Также блоггеры из РФ не смогут получать доход через AdSense.

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