США ввели санкции против виртуальных финансовых платформ РФ. Кто в списке

Правительство США 26 сентября ввело санкции против российских виртуальных финансовых платформ PM2BTC, Cryptex и отдельных граждан РФ из-за киберпреступных действий и отмывания денег.
Главные тезисы
- США ввели санкции против российских виртуальных финансовых платформ PM2BTC, Cryptex и граждан РФ из-за киберпреступных действий и отмывания денег.
- Сотрудничество между США и международными партнерами по санкциям важный аспект в борьбе с киберпреступлениями.
- Государственный департамент США предлагает вознаграждение до 10 млн долларов за информацию, помогающую в аресте и осуждении лиц, нарушающих требования санкций.
США приняли новые санкции против России
Об этом говорится в официальном сообщении Минфина США.
Сегодня Министерство финансов США принимает меры в рамках скоординированных международных усилий по прекращению работы российских киберпреступных сервисов.
В частности, Сеть борьбы с финансовыми преступлениями (FinCEN) вводит ограничения против российского обменника виртуальной валюты PM2BTC, привлеченного к отмыванию денег в России. Кроме того, Офис контроля за иностранными активами (OFAC) вводит санкции против гражданина РФ Сергея Иванова, играющего значительную роль в процессах отмывания денег, а также против биржи виртуальной валюты Cryptex, зарегистрированной в Сент-Винсенте и Гренадинах.
Сообщается также, что Государственный департамент США предложил вознаграждение до 10 млн долл. за информацию, которая приведет к аресту и/или осуждению Иванова.
Кроме того, Секретная служба США и Прокуратура США в Восточном округе Вирджиния в этой связи объявили официальные обвинения против Иванова и еще одного россиянина, Тимура Шахмаметова.
IT-санкции США против России
США ввели новые санкции против России из-за вторжения РФ в Украину, на этот раз они затронули IT-сферу. Некоторые компании вышли с российского рынка, другие ввели существенные ограничения.
Американские ограничения вступили в законную силу с 12 сентября 2024 года. Согласно новым антироссийским санкциям, полностью прекратят работу в РФ следующие сервисы:
Atlassian;
Notion;
Jira;
SAP;
Autodesk;
Oracle;
Trello;
Miro (ограничения касающиеся аккаунтов из РФ и Белоруссии);
Slack;
CAD.
Новые санкции запретят также американским компаниям предоставлять любым юридическим лицам в РФ услуги по ИТ-консалтингу, проектированию, поддержке и облачным сервисам, говорится в сообщении МИД.
Компания Google больше не разрешает регистрировать новые аккаунты с российских номеров. Также блоггеры из РФ не смогут получать доход через AdSense.
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