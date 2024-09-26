США запровадили санкції проти віртуальних фінансових платформ РФ. Хто в списку

Уряд США 26 вересня запровадив санкції проти російських віртуальних фінансових платформ PM2BTC, Cryptex та окремих громадян РФ через кіберзлочинні дії та відмивання грошей.

США ухвалили нові санкції проти Росії

Про це йдеться в офіційному повідомленні Мінфіну США.

Сьогодні Міністерство фінансів США вживає заходів у рамках скоординованих міжнародних зусиль для припинення роботи російських кіберзлочинних сервісів.

Зокрема Мережа боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) вводить обмеження проти російського обмінника віртуальної валюти PM2BTC, залученого до відмивання грошей в Росії. Крім того, Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) запроваджує санкції проти громадянина РФ Сергія Іванова, який відіграє значну роль у процесах відмивання грошей, а також проти біржі віртуальної валюти Cryptex, зареєстрованої в Сент-Вінсенті та Гренадинах.

При цьому зазначається, що санкції FinCEN і OFAC узгоджені з діями інших урядових установ США та міжнародних партнерів. Поширити

Повідомляється також, що Державний департамент США запропонував винагороду до 10 млн дол за інформацію, яка приведе до арешту та/або засудження Іванова.

Крім того, Секретна служба США та Прокуратура США у Східному окрузі штату Вірджинія у цьому зв’язку оголосили офіційні звинувачення проти Іванова та ще одного росіянина, Тимура Шахмаметова.

IT-санкції США проти Росії

США ввели нові санкції проти Росії через вторгнення РФ в Україну, цього разу вони зачепили IT-сферу. Деякі компанії вийшли з російського ринку, а інші ввели суттєві обмеження.

Американські обмеження вступили у законну силу вже з 12 вересня 2024 року. Згідно з новими антиросійськими санкціями, повністю припинять роботу у РФ такі сервіси:

Atlassian;

Notion;

Jira;

SAP;

Autodesk;

Oracle;

Trello;

Miro (обмеження стосуються акаунтів з РФ та Білорусі);

Slack;

CAD.

Нові санкції заборонять також американським компаніям надавати будь-яким юридичним особам у РФ послуги з ІТ-консалтингу, проєктування, підтримки та хмарних сервісів, — йдеться у повідомленні МЗС.