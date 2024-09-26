США запровадили санкції проти віртуальних фінансових платформ РФ. Хто в списку

Уряд США 26 вересня запровадив санкції проти російських віртуальних фінансових платформ PM2BTC, Cryptex та окремих громадян РФ через кіберзлочинні дії та відмивання грошей.
Головні тези:
- США ввели санкції проти російських віртуальних фінансових платформ з метою боротьби з кіберзлочинами та відмиванням грошей.
- Співпраця між урядовими установами США та міжнародними партнерами в рамках впровадження санкцій є важливим аспектом цієї ситуації.
- Державний департамент США пропонує винагороду за інформацію, що допоможе у затриманні та засудженні осіб, що порушують вимоги санкцій.
США ухвалили нові санкції проти Росії
Про це йдеться в офіційному повідомленні Мінфіну США.
Сьогодні Міністерство фінансів США вживає заходів у рамках скоординованих міжнародних зусиль для припинення роботи російських кіберзлочинних сервісів.
Зокрема Мережа боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) вводить обмеження проти російського обмінника віртуальної валюти PM2BTC, залученого до відмивання грошей в Росії. Крім того, Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) запроваджує санкції проти громадянина РФ Сергія Іванова, який відіграє значну роль у процесах відмивання грошей, а також проти біржі віртуальної валюти Cryptex, зареєстрованої в Сент-Вінсенті та Гренадинах.
Повідомляється також, що Державний департамент США запропонував винагороду до 10 млн дол за інформацію, яка приведе до арешту та/або засудження Іванова.
Крім того, Секретна служба США та Прокуратура США у Східному окрузі штату Вірджинія у цьому зв’язку оголосили офіційні звинувачення проти Іванова та ще одного росіянина, Тимура Шахмаметова.
IT-санкції США проти Росії
США ввели нові санкції проти Росії через вторгнення РФ в Україну, цього разу вони зачепили IT-сферу. Деякі компанії вийшли з російського ринку, а інші ввели суттєві обмеження.
Американські обмеження вступили у законну силу вже з 12 вересня 2024 року. Згідно з новими антиросійськими санкціями, повністю припинять роботу у РФ такі сервіси:
Atlassian;
Notion;
Jira;
SAP;
Autodesk;
Oracle;
Trello;
Miro (обмеження стосуються акаунтів з РФ та Білорусі);
Slack;
CAD.
Нові санкції заборонять також американським компаніям надавати будь-яким юридичним особам у РФ послуги з ІТ-консалтингу, проєктування, підтримки та хмарних сервісів, — йдеться у повідомленні МЗС.
Компанія Google більше не дозволяє реєструвати нові акаунти з російських номерів. Також блогери з РФ не зможуть отримувати дохід через AdSense.
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