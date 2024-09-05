США заблокировали 32 фейковых сайта с российской пропагандой

Министерство юстиции США ограничило доступ к доменам 32 фейковых сайтов, распространявших российскую пропаганду. Среди них были клоны таких известных изданий как Der Spiegel, Reuters, Bild, Le Monde и Washington Post.
Главные тезисы
- Министерство юстиции США заблокировало 32 фейковых сайта, распространявших российскую пропаганду.
- Российские компании создавали сайты-клоны и использовали их для поддержки пророссийской политики и вмешательства в избирательный процесс в США.
- Удаление доменов и введение санкций свидетельствуют о том, что Россия остается главной внешней угрозой для избирательных процессов в США.
США заблокировали 32 фейковых сайта российских пропагандистов
Минюст конфисковал домены ресурсов, которые распространяли кремлевские нарративы. Эти порталы принадлежали трем российским компаниям.
США изъяли домены сайтов, принадлежавших российским компаниям ANO Dialog, Social Design Agency (SDA) и Structura National Technology (Structura).
Сайты-двойники использовали для влияния на президентские выборы в США.
Среди целей работы этих ресурсов также сокращение международной поддержки Украины и поддержка пророссийской политики.
Российские компании создавали сайты-клоны популярных изданий в США и Европе, и продвигали через них свои нарративы. Также с этой же целью подделывали страницы этих изданий в соцсетях.
Пропагандисты делали клоны таких сайтов как Washington Post, Le Monde, Bild, Der Spiegel и Reuters.
Минюст также отметил десять физических лиц и две организации, которые днем ранее попали в санкционный список США.
Речь идет о решении ввести ограничения против редактора RT Маргариты Симоньян, ее заместителей и других пропагандистов из-за вмешательства в выборы президента США.
Штаты ввели санкции против Симоньян
Администрация Байдена анонсировала ограничения в отношении российской государственной медиасети RT. Ее главным редактором является пропагандистка Маргарита Симоньян.
Санкции против RT были введены в рамках скоординированного ответа правительства США на попытки Москвы повлиять на ход выборов в Штатах.
Согласно сообщению Офиса по контролю за иностранными активами Минфина (OFAC), российские пропагандисты вербовали американских влиятельных лиц, чтобы те распространяли кремлевские нарративы.
RT, общественные платформы «Диалог» и «Диалог Регионы» внесли в черный список из-за дезинформации, использования дипфейков. Последние создавались с помощью искусственного интеллекта.
Американская разведка ранее предупреждала, что РФ хочет подорвать доверие американцев к избирательному процессу.
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