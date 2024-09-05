США заблокировали 32 фейковых сайта с российской пропагандой

Министерство юстиции США ограничило доступ к доменам 32 фейковых сайтов, распространявших российскую пропаганду. Среди них были клоны таких известных изданий как Der Spiegel, Reuters, Bild, Le Monde и Washington Post.

США заблокировали 32 фейковых сайта российских пропагандистов

Минюст конфисковал домены ресурсов, которые распространяли кремлевские нарративы. Эти порталы принадлежали трем российским компаниям.

Сегодня Министерство юстиции США объявило о продолжающемся изъятии 32 интернет-доменов, которые используются в управляемых российским правительством иностранных кампаниях злонамеренного влияния, которые в просторечии называют «двойниками», нарушая законы США об отмывании денег и уголовных торговых марках. Поделиться

США изъяли домены сайтов, принадлежавших российским компаниям ANO Dialog, Social Design Agency (SDA) и Structura National Technology (Structura).

Сайты-двойники использовали для влияния на президентские выборы в США.

Среди целей работы этих ресурсов также сокращение международной поддержки Украины и поддержка пророссийской политики.

Изъятие Департаментом 32 интернет-доменов, которые тайно использовались для распространения иностранного злонамеренного влияния, еще раз демонстрирует, что Россия остается главной внешней угрозой для наших выборов, — заявила заместитель генерального прокурора Лиза Монако. Поделиться

Российские компании создавали сайты-клоны популярных изданий в США и Европе, и продвигали через них свои нарративы. Также с этой же целью подделывали страницы этих изданий в соцсетях.

Пропагандисты делали клоны таких сайтов как Washington Post, Le Monde, Bild, Der Spiegel и Reuters.

Минюст также отметил десять физических лиц и две организации, которые днем ранее попали в санкционный список США.

Речь идет о решении ввести ограничения против редактора RT Маргариты Симоньян, ее заместителей и других пропагандистов из-за вмешательства в выборы президента США.

Штаты ввели санкции против Симоньян

Администрация Байдена анонсировала ограничения в отношении российской государственной медиасети RT. Ее главным редактором является пропагандистка Маргарита Симоньян.

Санкции против RT были введены в рамках скоординированного ответа правительства США на попытки Москвы повлиять на ход выборов в Штатах.

Согласно сообщению Офиса по контролю за иностранными активами Минфина (OFAC), российские пропагандисты вербовали американских влиятельных лиц, чтобы те распространяли кремлевские нарративы.

RT, общественные платформы «Диалог» и «Диалог Регионы» внесли в черный список из-за дезинформации, использования дипфейков. Последние создавались с помощью искусственного интеллекта.

Американская разведка ранее предупреждала, что РФ хочет подорвать доверие американцев к избирательному процессу.