США заблокували 32 фейкових сайти з російською пропагандою

Міністерство юстиції США обмежило доступ до доменів 32 фейкових сайтів, які поширювали російську пропаганду. Серед них були клони таких відомих видань як Der Spiegel, Reuters, Bild, Le Monde та Washington Post.

США заблокували 32 фейкових сайти російських пропагандистів

Мін’юст конфіскував домени ресурсів, які поширювали кремлівські наративи. Ці портали належали трьом російським компаніям.

Сьогодні Міністерство юстиції США оголосило про триваюче вилучення 32 інтернет-доменів, які використовуються в керованих російським урядом іноземних кампаніях зловмисного впливу, які в просторіччі називають «двійниками», порушуючи закони США про відмивання грошей і кримінальні торгові марки. Поширити

США вилучили домени сайтів, які належали російським компаніям ANO Dialog, Social Design Agency (SDA) і Structura National Technology (Structura).

Сайти-двійники використовували для впливу у президентські вибори в США.

Серед цілей роботи цих ресурсів також зменшення міжнародної підтримки України та підтримка проросійської політики.

Вилучення Департаментом 32 інтернет-доменів, які таємно використовувалися для поширення іноземного зловмисного впливу, ще раз демонструє, що Росія залишається головною зовнішньою загрозою для наших виборів, — заявила заступниця генерального прокурора Ліза Монако. Поширити

Російські компанії створювали сайти-клони популярних видань у США та Європі, та просували через них свої наративи. Також з цією ж ціллю підробляли сторінки цих видань в соцмережах.

Пропагандисти робили клони таких сайтів як Washington Post, Le Monde, Bild, Der Spiegel та Reuters.

Мін’юст також позначив десять фізичних осіб та дві організації, які днем раніше потрапили до санкційного списку США.

Йдеться про рішення ввести обмеження проти редакторки RT Маргарити Симоньян, її заступників та інших пропагандистів через втручання у вибори президента США.

Штати ввели санкції проти Симоньян

Адміністрація Байдена анонсувала обмеження стосовно російської державної медіа-мережі RT. Її головним редактором є пропагандистка Маргарита Симоньян.

Санкції проти RT були введені в рамках скоординованої відповіді уряду США на спроби Москви вплинути на хід виборів у Штатах.

Згідно з повідомленням Офісу контролю за іноземними активами Мінфіна (OFAC), російські пропагандисти вербували американських впливових осіб, аби ті поширювали кремлівські наративи.

RT, громадські платформи «Діалог» та «Діалог Регіони» внесли у чорний список через дезінформацію, використання діпфейків. Останні створювались за допомогою штучного інтелекту.

Американська розвідка раніше попереджала, що РФ хоче підірвати довіру американців до виборчого процесу.