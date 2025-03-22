США заработали за день 5 млрд долл на продаже иммиграционных "золотых карточек"
Категория
Экономика
Дата публикации

США заработали за день 5 млрд долл на продаже иммиграционных "золотых карточек"

США
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Источник:  online.ua

Министр торговли Соединенных Штатов Говард Лутник проинформировал, что за день США продали 1000 иммиграционных золотых карт, каждая из которых стоит 5 млн дол.

Главные тезисы

  • Продажа 1000 иммиграционных “золотых карточек” в США принесла стране за день 5 миллиардов долларов.
  • Программа “Золотая карта” разрабатывается для замены программы инвесторских виз EB-5.
  • Дональд Трамп планирует заработать 5 триллионов долларов, продав миллион иммиграционных “золотых карточек”.

В США продали тысячу "золотых карточек"

Также Лютник добавил, что в Штатах есть 37 миллионов потенциальных покупателей, поэтому президент Дональд Трамп уверен, что страна сможет заработать в федеральный бюджет не менее 5 триллионов долларов, продав один миллион таких эксклюзивных карт.

По словам Лутника, идея "Золотой карты" появилась у Трампа во время встречи с инвестором Джоном Полсоном.

Затем Лутник принял участие в процессе разработки этой инициативы. Правительство выясняло, как ввести в действие Gold Card. По словам министра торговли, глава Департамента эффективности правительства (DOGE), бизнесмен и изобретатель Илон Маск разрабатывает программное обеспечение для карт.

В разговоре с ведущими подкаста Лутник также отметил, что и сам бы купил такие карточки для себя и всей своей семьи, если бы не имел американского гражданства — чтобы, если что-нибудь случится, например война или любой другой кризис, он мог бы приехать в США и начать все заново — открыть новый бизнес.

Программа "Золотая карта" должна заменить другую программу инвесторских виз EB-5. Последние созданы в США в 1990 году для иммигрантов как способ получить грин-карту на жительство в Штатах. Согласно правилам ЭВ-5, человек должен инвестировать по меньшей мере 1 млн долл. в американскую компанию или же 800 тыс долл. в регионе с низким уровнем дохода.

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