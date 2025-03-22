США заработали за день 5 млрд долл на продаже иммиграционных "золотых карточек"

Министр торговли Соединенных Штатов Говард Лутник проинформировал, что за день США продали 1000 иммиграционных золотых карт, каждая из которых стоит 5 млн дол.

В США продали тысячу "золотых карточек"

Также Лютник добавил, что в Штатах есть 37 миллионов потенциальных покупателей, поэтому президент Дональд Трамп уверен, что страна сможет заработать в федеральный бюджет не менее 5 триллионов долларов, продав один миллион таких эксклюзивных карт.

По словам Лутника, идея "Золотой карты" появилась у Трампа во время встречи с инвестором Джоном Полсоном.

Затем Лутник принял участие в процессе разработки этой инициативы. Правительство выясняло, как ввести в действие Gold Card. По словам министра торговли, глава Департамента эффективности правительства (DOGE), бизнесмен и изобретатель Илон Маск разрабатывает программное обеспечение для карт.

В разговоре с ведущими подкаста Лутник также отметил, что и сам бы купил такие карточки для себя и всей своей семьи, если бы не имел американского гражданства — чтобы, если что-нибудь случится, например война или любой другой кризис, он мог бы приехать в США и начать все заново — открыть новый бизнес.