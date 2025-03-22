США заробили за день 5 млрд дол на продажу імміграційних "золотих карток"

Міністр торгівлі Сполучених Штатів Говард Лутнік поінформував, що за день США продали 1000 імміграційних золотих карток, кожна з яких коштує 5 млн дол.

У США продали тисячу “золотих карток”

Також Лютнік додав, що в Штатах є 37 мільйонів потенційних покупців, тож президент Дональд Трамп упевнений, що країна зможе заробити у федеральний бюджет щонайменше 5 трильйонів доларів, продавши один мільйон таких ексклюзивних карток.

За словами Лутніка, ідея "Золотої картки" з'явилася у Трампа під час зустрічі з інвестором Джоном Полсоном.

Потім Лутнік долучився до процесу розробки цієї ініціативи. Уряд з'ясовував, як увести в дію Gold Card. За словами міністра торгівлі, очільник Департаменту ефективності уряду (DOGE), бізнесмен та винахідник Ілон Маск розробляє програмне забезпечення для карток.

У розмові з ведучими подкасту Лутнік також зауважив, що і сам би купив такі картки для себе та всієї своєї родини, якби не мав американського громадянства — щоб, якщо щось трапиться, як-от війна чи будь-яка інша криза, він міг би приїхати до США й почати все заново — відкрити новий бізнес.