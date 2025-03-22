США заробили за день 5 млрд дол на продажу імміграційних "золотих карток"
Категорія
Економіка
Дата публікації

США заробили за день 5 млрд дол на продажу імміграційних "золотих карток"

США
Джерело:  online.ua

Міністр торгівлі Сполучених Штатів Говард Лутнік поінформував, що за день США продали 1000 імміграційних золотих карток, кожна з яких коштує 5 млн дол.

Головні тези:

  • США заробили за день 5 мільярдів доларів на продажу 1000 імміграційних “золотих карток”.
  • Президент Дональд Трамп планує заробити у федеральний бюджет 5 трильйонів доларів продавши мільйон таких карток.
  • Програма “Золота картка” розробляється на заміну іншій програмі інвесторських віз EB-5.

У США продали тисячу “золотих карток”

Також Лютнік додав, що в Штатах є 37 мільйонів потенційних покупців, тож президент Дональд Трамп упевнений, що країна зможе заробити у федеральний бюджет щонайменше 5 трильйонів доларів, продавши один мільйон таких ексклюзивних карток.

За словами Лутніка, ідея "Золотої картки" з'явилася у Трампа під час зустрічі з інвестором Джоном Полсоном.

Потім Лутнік долучився до процесу розробки цієї ініціативи. Уряд з'ясовував, як увести в дію Gold Card. За словами міністра торгівлі, очільник Департаменту ефективності уряду (DOGE), бізнесмен та винахідник Ілон Маск розробляє програмне забезпечення для карток.

У розмові з ведучими подкасту Лутнік також зауважив, що і сам би купив такі картки для себе та всієї своєї родини, якби не мав американського громадянства — щоб, якщо щось трапиться, як-от війна чи будь-яка інша криза, він міг би приїхати до США й почати все заново — відкрити новий бізнес.

Програма "Золота картка" має замінити іншу програму інвесторських віз EB-5. Останні створені в США у 1990 році для іммігрантів як спосіб отримати грін-карту на проживання в Штатах. Згідно з правилами ЕВ-5, людина повинна інвестувати щонайменше 1 млн дол в американську компанію або ж 800 тис дол у регіоні з низьким рівнем доходу.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
НАТО без США. Що відомо про таємний план Європи
Загроза виходу США з НАТО цілком реальна
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
США втрачають ще одного союзника через політику Трампа
Трамп
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
"Золотий купол". У США розробляють систему оборони від далекобійних ракет
захист

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?