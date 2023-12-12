Стабильное движение грузовиков на пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск" возобновлено

Хотя протестующие с польской стороны пытались помешать этому и преградили дорогу машиной.
Движение грузовиков на украинско-польской границе разблокировано
На пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск" на украинско-польской границе, разблокированном накануне, удалось восстановить стабильное движение транспорта. При этом протестующие перевозчики пытались этому помешать.
Об этом сообщает в Twitter (X) первый вице-премьер-министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
Чиновник отметил, что с момента, как был разблокирован этот один из самых значительных грузовых пунктов пропуска, уже прошли сутки.
Кубраков уточнил, что со вчерашнего дня в Украину въехало более 350 грузовиков, на территорию Польши – более 200 фур.
Разблокировка пункта пропуска "Яготин - Дорогуск"
11 декабря в министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины заявили о разблокировании пункта пропуска на границе Украины и Польши "Яготин – Дорогуск" с 14:00.
При этом участники забастовки решили пойти на уловки и перекрыли движение грузовиком.
С 6 ноября польские перевозчики начали проводить забастовки на границе с Украиной, и такие акции по блокированию КПП они намеревались продолжать до начала января 2024 года. В результате были практически заблокированы три КПП на границе с Украиной - "Ягодин-Дорогуск", "Краковец-Корчева", "Рава-Русская-Хребене", выпуская и впуская грузовой транспорт не более одной фуры в одну сторону в час.
Также сообщалось, что 23 ноября перевозчики перекрыли и пункт пропуска "Медика – Шегини". Кроме того, сообщалось о намерениях распространить блокировку также на пункт контроля "Нижанковичи" – "Мальховице".
Словацкие перевозчики недавно заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Вишне-Немецкое" на границе с Украиной.
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