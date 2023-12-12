Стабильное движение грузовиков на пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск" возобновлено

Хотя протестующие с польской стороны пытались помешать этому и преградили дорогу машиной.

Движение грузовиков на украинско-польской границе разблокировано

На пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск" на украинско-польской границе, разблокированном накануне, удалось восстановить стабильное движение транспорта. При этом протестующие перевозчики пытались этому помешать.

Об этом сообщает в Twitter (X) первый вице-премьер-министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

The day has passed since the most significant cargo crossing point, Yahodyn-Dorohusk, between 🇺🇦 and 🇵🇱 was unblocked. During this time, protesters tried to obstruct the traffic physically, but the stable movement was restored thanks to local authorities. Since yesterday, more… pic.twitter.com/suFKkqPiNV — Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) December 12, 2023

Чиновник отметил, что с момента, как был разблокирован этот один из самых значительных грузовых пунктов пропуска, уже прошли сутки.

За это время протестующие пытались физически затруднить движение транспорта, но благодаря местным властям стабильное движение было возобновлено, - подчеркнул министр. Поделиться

Кубраков уточнил, что со вчерашнего дня в Украину въехало более 350 грузовиков, на территорию Польши – более 200 фур.

Ожидаемая пропускная способность – 1200 грузовиков в обоих направлениях в сутки. Мы работаем над достижением этой цифры, – написал министр. Поделиться

Разблокировка пункта пропуска "Яготин - Дорогуск"

11 декабря в министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины заявили о разблокировании пункта пропуска на границе Украины и Польши "Яготин – Дорогуск" с 14:00.

При этом участники забастовки решили пойти на уловки и перекрыли движение грузовиком.

С 6 ноября польские перевозчики начали проводить забастовки на границе с Украиной, и такие акции по блокированию КПП они намеревались продолжать до начала января 2024 года. В результате были практически заблокированы три КПП на границе с Украиной - "Ягодин-Дорогуск", "Краковец-Корчева", "Рава-Русская-Хребене", выпуская и впуская грузовой транспорт не более одной фуры в одну сторону в час.

Также сообщалось, что 23 ноября перевозчики перекрыли и пункт пропуска "Медика – Шегини". Кроме того, сообщалось о намерениях распространить блокировку также на пункт контроля "Нижанковичи" – "Мальховице".

Словацкие перевозчики недавно заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Вишне-Немецкое" на границе с Украиной.