Стабільний рух вантажівок на пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ" відновлено
Категорія
Економіка
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Стабільний рух вантажівок на пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ" відновлено

Олександр Кубраков
Вантажівка

Хоча протестувальники з польської сторони намагалися завадити цьому і перегородили дорогу машиною.

Рух вантажівок на українсько-польському кордоні розблоковано

На пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ" на українсько-польському кордоні, розблокованому напередодні, вдалося відновити стабільний рух транспорту. При цьому протестуючі перевізники намагалися цьому завадити.

Про це повідомляє у Twitter (X) перший віце-прем'єр-міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Чиновник зазначив, що з моменту, як було розблоковано цей один з найзначніших вантажних пунктів пропуску, вже минула доба.

За цей час протестувальники намагалися фізично утруднити рух транспорту, але завдяки місцевій владі стабільний рух було відновлено, – наголосив міністр.

Кубраков уточнив, що відучора в Україну в'їхало понад 350 вантажівок, на територію Польщі – понад 200 фур.

Очікувана пропускна спроможність – 1200 вантажівок загалом в обох напрямках на добу. Ми працюємо над досягненням цієї цифри, – написав міністр.

Розблокування пункту пропуску "Яготин - Дорогуськ"

11 грудня у міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України заявили про розблокування пункту пропуску на кордоні України та Польщі "Яготин - Дорогуськ" з 14:00.

При цьому учасники страйку вирішили піти на хитрощі та перекрили рух вантажівкою.

З 6 листопада польські перевізники почали проводити страйки на кордоні з Україною, і такі акції з блокуванням КПП вони мали намір продовжувати до початку січня 2024 року. Внаслідок цього було практично заблоковано три КПП на кордоні з Україною - "Ягодин-Дорогуськ", "Краковець-Корчева", "Рава-Руська-Хребене", випускаючи та впускаючи вантажний транспорт не більше однієї фури в один бік на годину.

Також повідомлялося, що 23 листопада перевізники перекрили і пункт пропуску "Медика - Шегині". Крім того, повідомлялось про наміри поширити блокування також на пункт контролю "Нижанковичі" - "Мальховіце".

Словацькі перевізники нещодавно заблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє-Нємецке" на кордоні з Україною.

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