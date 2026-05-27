Стародубцева на Ролан Гаррос триумфально победила вторую ракетку мира

Украинка Юлия Стародубцева второй раз подряд преодолела второй раунд на Открытом чемпионате Франции по теннису, который проходит в Париже.

В очередном матче второго в сезоне-2026 турнира серии Grand Slam Стародубцева (№55 мирового рейтинга) за 2,5 часа одержала волевую победу над второй "ракеткой" мира Еленой Рыбакиной из Казахстана — 3:6, 6:1, 7:6 (10:4).

Украинка второй год успешно стартовала на турнире во французской столице. В прошлом году Юлии также удалось добраться до третьего круга этих соревнований.

Следующая соперница Стародубцевой определится в противостоянии американки Хейли Баптист (№26) и китаянки Сию Ван (№148).

Турнир Ролан Гаррос продлится до 7 июня.

Титул действующей победительницы Открытого чемпионата Франции по теннису защищает американка Кори Гауфф.