Стародубцева на Ролан Гаррос триумфально победила вторую ракетку мира

Украинка Юлия Стародубцева второй раз подряд преодолела второй раунд на Открытом чемпионате Франции по теннису, который проходит в Париже.
Главные тезисы
- Юлия Стародубцева дважды успешно вышла в третий раунд Ролан Гаррос, победив вторую ракетку мира.
- Теннисистка показала свою волю к победе, обыграв Елену Рыбакину в напряженном поединке.
Стародубцева одержала еще одну победу на Ролане Гарросе
В очередном матче второго в сезоне-2026 турнира серии Grand Slam Стародубцева (№55 мирового рейтинга) за 2,5 часа одержала волевую победу над второй "ракеткой" мира Еленой Рыбакиной из Казахстана — 3:6, 6:1, 7:6 (10:4).
Украинка второй год успешно стартовала на турнире во французской столице. В прошлом году Юлии также удалось добраться до третьего круга этих соревнований.
Следующая соперница Стародубцевой определится в противостоянии американки Хейли Баптист (№26) и китаянки Сию Ван (№148).
Титул действующей победительницы Открытого чемпионата Франции по теннису защищает американка Кори Гауфф.
