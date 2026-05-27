Стародубцева на Ролан Гаррос тріумфально перемогла другу ракетку світу

Українка Юлія Стародубцева вдруге поспіль подолала другий раунд на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу, який проходить у Парижі.
Головні тези:
- Юлія Стародубцева вдруге поспіль здобула перемогу на Ролан Гаррос, вигравши у другому раунді.
- В інтенсивному поєдинку вона переграла вольово другу ракетку світу.
Стародубцева отримала ще одну перемогу на Ролан Гаррос
У черговому матчі другого у сезоні-2026 турніру серії Grand Slam Стародубцева (№55 світового рейтингу) за 2,5 години здобула вольову перемогу над другою "ракеткою" світу Оленою Рибакіною з Казахстану - 3:6, 6:1, 7:6 (10:4).
Українка другий рік поспіль успішно стартувала на турнірі у французькій столиці. Торік Юлії також вдалося дістатися третього кола цих змагань.
Наступна суперниця Стародубцевої визначиться у протистоянні американки Хейлі Баптист (№ 26) та китаянки Сію Ван (№ 148).
Титул чинної переможниці Відкритого чемпіонату Франції з тенісу захищає американка Корі Гауфф.
