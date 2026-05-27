Стародубцева на Ролан Гаррос тріумфально перемогла другу ракетку світу

Українка Юлія Стародубцева вдруге поспіль подолала другий раунд на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу, який проходить у Парижі.

У черговому матчі другого у сезоні-2026 турніру серії Grand Slam Стародубцева (№55 світового рейтингу) за 2,5 години здобула вольову перемогу над другою "ракеткою" світу Оленою Рибакіною з Казахстану - 3:6, 6:1, 7:6 (10:4).

Українка другий рік поспіль успішно стартувала на турнірі у французькій столиці. Торік Юлії також вдалося дістатися третього кола цих змагань.

Наступна суперниця Стародубцевої визначиться у протистоянні американки Хейлі Баптист (№ 26) та китаянки Сію Ван (№ 148).

Турнір Ролан Гаррос триватиме до 7 червня.

Титул чинної переможниці Відкритого чемпіонату Франції з тенісу захищає американка Корі Гауфф.