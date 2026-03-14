Старший тренер сборной Украины по спортивной гимнастике Лаврухин позорно сбежал в Беларусь
Источник:  Суспільне. Спорт

Старший тренер сборной Украины по спортивной гимнастике Вячеслав Лаврухин уехал в Беларусь. Об этом сообщила вице-президент Федерации гимнастики Украины Стелла Захарова.

Главные тезисы

  • Старший тренер сборной Украины по гимнастике Вячеслав Лаврухин покинул страну и переехал в Беларусь, игнорируя связь с федерацией.
  • Федерация гимнастики возмущена действиями Лаврухина, который не дал никаких объяснений и ушел в страну-агрессора.

Тренер Лаврухин сбежал в Беларусь

В учреждении Лаврухин работал в основном со спортивным гимнастом Игорем Радивиловым, являющимся бронзовым призером Олимпиады-2012. В частности, в октябре 2017 года они вдвоем получили награды от Национального олимпийского комитета как лучшие спортсмен и тренер месяца.

О том, что Лаврухин покинул Украину, Захарова узнала в начале 2026 года. Как отмечает президент Федерации спортивной гимнастики, 62-летний тренер не сообщал федерации о своем решении и вообще не выходил на связь, игнорировал сообщения и звонки. По словам Захаровой, Лаврухин находится в Белоруссии.

Он был старшим тренером сборной. Федерация делала все возможное и невозможное, чтобы его рекомендовать на эту должность и ни в коем случае не потерять одного из ведущих тренеров и дать ему возможность работать. Но Лаврухин уехал в страну-агрессорку [Беларусь], и я осуждаю это.

Как сообщила Захарова, Федерация гимнастики может ограничить после смены спортивного гражданства только спортсменов — принять решение, чтобы гимнасты провели первый год в новой стране вне соревнований. В отношении тренеров нельзя принять меры после перехода в другую сборную, поэтому УФГ не может наложить ограничения на Лаврухина.

Также вице-президент Украинской федерации гимнастики добавила, что Лаврухин в своем решении мог руководствоваться финансовыми соображениями.

У нас не созданы условия, в которых было бы комфортно работать тренерам с достойной зарплатой. А если есть тренер, который хочет приносить результаты, но сидит на зарплате в 20 тысяч, то простите. Когда ему предложили 5 тысяч евро, кем он должен быть? Мы сталкиваемся сейчас с проблемой, которая скоро будет некому работать. Мы теряем свой тренерский потенциал. Если Министерство [спорта] будет платить такую зарплату, то никогда не удержит тренеров. Вот в чем проблема.

Главный тренер женской сборной Украины по спортивной гимнастике Игорь Радивилов сказал, что не имел представления о решении его экстренера переехать в Беларусь. Лаврухин работал с Радивиловым как гимнастом до 1 декабря 2024 года, когда гимнаст завершил карьеру.

Мы работали вместе более 20 лет. Но последние полгода не имели никакой связи, и об этом [его решении] я узнал только когда он уже переехал. Я сам был в шоке, потому что не знал, какие у него мысли и планы. [Были колокольчики?] Да нет, мы на такие темы даже не общались, всю жизнь проработали во благо страны. У меня даже мыслей не было о таком. Не могу ничего сказать. Это его решение. Для меня это было неожиданно.

