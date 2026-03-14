Старший тренер збірної України зі спортивної гімнастики Лаврухін ганебно втік до Білорусі
Категорія
Спорт
Дата публікації

Лаврухін
Джерело:  Суспільне. Спорт

Старший тренер збірної України зі спортивної гімнастики В'ячеслав Лаврухін виїхав до Білорусі. Про це повідомила віцепрезидентка Федерації гімнастики України Стелла Захарова.

Головні тези:

  • Відомий тренер збірної України з гімнастики вразив усіх, покинувши країну та переїхавши до Білорусі.
  • Співробітники федерації гімнастики обурені та засуджують дії Лаврухіна, який ігнорував комунікацію та зв'язок щодо свого рішення.

Тренер Лаврухін втік до Білорусі

В установі Лаврухін працював в основному зі спортивним гімнастом Ігорем Радівіловим, що є бронзовим призером Олімпіади-2012. Зокрема у жовтні 2017 року вони удвох отримали нагороди від Національного олімпійського комітету як найкращі спортсмен і тренер місяця.

Про те, що Лаврухін покинув Україну Захарова дізналася на початку 2026 року. Як зазначає президентка Федерації спортивної гімнастики, 62-річний тренер не повідомляв федерацію про своє рішення та загалом не виходив на зв'язок, ігнорував повідомлення та дзвінки. За словами Захарової, Лаврухін перебуває у Білорусі.

Він був старшим тренером збірної. Федерація робила все можливе і неможливе, щоб його рекомендувати на цю посаду і в жодному разі не втратити одного з провідних тренерів та дати йому можливість працювати. Але Лаврухін поїхав у країну-агресорку [Білорусь], і я засуджую це.

Як повідомила Захарова, Федерація гімнастики може обмежити після зміни спортивного громадянства лише спортсменів — ухвалити рішення, щоб гімнасти провели перший рік у новій країні поза змаганнями. Натомість щодо тренерів не можна вжити заходів після переходу в іншу збірну, тож УФГ не може накласти обмеження на Лаврухіна.

Також віцепрезидентка Української федерації гімнастики додала, що Лаврухін у своєму рішенні міг керуватися фінансовими міркуваннями.

У нас не створені умови, в яких було б комфортно працювати тренерам, з гідною зарплатою. А якщо є тренер, який хоче приносити результати, але сидить на зарплаті у 20 тисяч, то вибачте. Коли йому запропонували 5 тисяч євро, то ким він має бути? Ми зіштовхуємося зараз із проблемою, що скоро буде нікому працювати. Ми втрачаємо свій тренерський потенціал. Якщо Міністерство [спорту] платитиме таку зарплату, то ніколи не втримає тренерів. Ось у чому проблема.

Натомість головний тренер жіночої збірної України зі спортивної гімнастики Ігор Радівілов сказав, що не мав уявлення про рішення його екстренера переїхати в Білорусь. Лаврухін працював з Радівіловим, як гімнастом до 1 грудня 2024 року, коли гімнаст завершив кар'єру.

Ми працювали разом понад 20 років. Але останні пів року не мали жодного зв'язку, і про це [його рішення] я дізнався тільки коли він вже переїхав. Я сам був шокований, бо не знав, які в нього думки та плани. [Чи були дзвіночки?] Та ні, ми на такі теми навіть не спілкувалися, все життя пропрацювали на благо країни. В мене навіть думок не було про таке. Не можу нічого сказати. Це його рішення. Для мене це було несподіваним.

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?