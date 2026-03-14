Старший тренер збірної України зі спортивної гімнастики Лаврухін ганебно втік до Білорусі

Тренер Лаврухін втік до Білорусі

В установі Лаврухін працював в основному зі спортивним гімнастом Ігорем Радівіловим, що є бронзовим призером Олімпіади-2012. Зокрема у жовтні 2017 року вони удвох отримали нагороди від Національного олімпійського комітету як найкращі спортсмен і тренер місяця.

Про те, що Лаврухін покинув Україну Захарова дізналася на початку 2026 року. Як зазначає президентка Федерації спортивної гімнастики, 62-річний тренер не повідомляв федерацію про своє рішення та загалом не виходив на зв'язок, ігнорував повідомлення та дзвінки. За словами Захарової, Лаврухін перебуває у Білорусі.

Він був старшим тренером збірної. Федерація робила все можливе і неможливе, щоб його рекомендувати на цю посаду і в жодному разі не втратити одного з провідних тренерів та дати йому можливість працювати. Але Лаврухін поїхав у країну-агресорку [Білорусь], і я засуджую це.

Як повідомила Захарова, Федерація гімнастики може обмежити після зміни спортивного громадянства лише спортсменів — ухвалити рішення, щоб гімнасти провели перший рік у новій країні поза змаганнями. Натомість щодо тренерів не можна вжити заходів після переходу в іншу збірну, тож УФГ не може накласти обмеження на Лаврухіна.

Також віцепрезидентка Української федерації гімнастики додала, що Лаврухін у своєму рішенні міг керуватися фінансовими міркуваннями.

У нас не створені умови, в яких було б комфортно працювати тренерам, з гідною зарплатою. А якщо є тренер, який хоче приносити результати, але сидить на зарплаті у 20 тисяч, то вибачте. Коли йому запропонували 5 тисяч євро, то ким він має бути? Ми зіштовхуємося зараз із проблемою, що скоро буде нікому працювати. Ми втрачаємо свій тренерський потенціал. Якщо Міністерство [спорту] платитиме таку зарплату, то ніколи не втримає тренерів. Ось у чому проблема.

Натомість головний тренер жіночої збірної України зі спортивної гімнастики Ігор Радівілов сказав, що не мав уявлення про рішення його екстренера переїхати в Білорусь. Лаврухін працював з Радівіловим, як гімнастом до 1 грудня 2024 року, коли гімнаст завершив кар'єру.