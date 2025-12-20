Український фігурист Куліш змінив громадянство перед Олімпійськими іграми-2026

Через військову агресію Росії багато українських спортсменів виїхало з країни. Серед них опинився фігурист Федір Куліш, який ставав призером чемпіонату України.

Український фігурист Куліш став громадянином Латвії

Уродженець Києва Федір Куліш отримав паспорт громадянина Латвії. На зимових олімпійських іграх-2026 фігурист представлятиме нову Батьківщину.

Федір Куліш на чемпіонаті світу в Бостоні посів 24 місце та здобув другу квоту для Латвії на Олімпійські ігри в одиночному чоловічому катанні. Для виступу в Мілані залишалося лише отримати латвійський паспорт.

Ми пишаємося Федором, усією нашою сім'єю та командою, які разом зробили цю мрію реальністю. Ми бажаємо йому всього найкращого і величезної удачі. Також хочемо сказати спасибі всім, хто допомагав нам на цьому шляху, і окреме спасибі тим, хто нам не заважав. Ми любимо вас усіх, — йдеться у заяві клубу "Kristal Ice". Поширити

Зазначимо, що отримання паспорта та участь в Іграх-2026 була під загрозою зриву через мовний бар'єр. Річ у тім, що для надання громадянства кандидат має скласти іспит з латвійської мови та історії Латвії. Для Куліша спеціально найняли репетитора, з яким він займався двічі на тиждень.

Федір Куліш народився 26 березня 2005 року в столиці України (дані сайту Skate Ukraine). Фігурним катанням почав займатися з п'яти років.

У 2021 році юний спортсмен ставав чемпіоном відкритого чемпіонату Київського року. Крім того, Куліш вигравав "срібло" чемпіонату України серед юніорів.

На дорослому рівні був бронзовим призером чемпіонату України. Після початку повномасштабної війни виїхав з України. На змаганнях почав виступати під прапором Латвії з осені 2023 року.