Український фігурист Куліш змінив громадянство перед Олімпійськими іграми-2026

Через військову агресію Росії багато українських спортсменів виїхало з країни. Серед них опинився фігурист Федір Куліш, який ставав призером чемпіонату України.
Головні тези:
- Федір Куліш, український фігурист, змінив громадянство перед участю у зимових Олімпійських іграх-2026.
- На фоні військової агресії Росії, багато українських спортсменів емігрували з країни, в тому числі Федір Куліш.
- Для отримання громадянства Латвії Кулішу довелося складати іспити з мови та історії цієї країни.
Український фігурист Куліш став громадянином Латвії
Уродженець Києва Федір Куліш отримав паспорт громадянина Латвії. На зимових олімпійських іграх-2026 фігурист представлятиме нову Батьківщину.
Федір Куліш на чемпіонаті світу в Бостоні посів 24 місце та здобув другу квоту для Латвії на Олімпійські ігри в одиночному чоловічому катанні. Для виступу в Мілані залишалося лише отримати латвійський паспорт.
Зазначимо, що отримання паспорта та участь в Іграх-2026 була під загрозою зриву через мовний бар'єр. Річ у тім, що для надання громадянства кандидат має скласти іспит з латвійської мови та історії Латвії. Для Куліша спеціально найняли репетитора, з яким він займався двічі на тиждень.
Федір Куліш народився 26 березня 2005 року в столиці України (дані сайту Skate Ukraine). Фігурним катанням почав займатися з п'яти років.
У 2021 році юний спортсмен ставав чемпіоном відкритого чемпіонату Київського року. Крім того, Куліш вигравав "срібло" чемпіонату України серед юніорів.
На дорослому рівні був бронзовим призером чемпіонату України. Після початку повномасштабної війни виїхав з України. На змаганнях почав виступати під прапором Латвії з осені 2023 року.
