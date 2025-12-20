Украинский фигурист Кулиш сменил гражданство перед Олимпийскими играми-2026

Украинский фигурист Кулиш стал гражданином Латвии

Уроженец Киева Фёдор Кулиш получил паспорт гражданина Латвии. На зимних олимпийских играх-2026 фигурист будет представлять новую Родину.

Федор Кулиш на чемпионате мира в Бостоне занял 24-е место и получил вторую квоту для Латвии на Олимпийские игры в одиночном мужском катании. Для выступления в Милане оставалось только получить латвийский паспорт.

Мы гордимся Федором, всей нашей семьей и командой, вместе сделавших эту мечту реальностью. Мы желаем ему всего наилучшего и огромного успеха. Также хотим сказать спасибо всем, кто помогал нам на этом пути, и отдельное спасибо тем, кто нам не мешал. Мы любим вас всех, — говорится в заявлении клуба "Kristal Ice". Поделиться

Отметим, что получение паспорта и участие в Играх-2026 было под угрозой срыва из-за языкового барьера. Дело в том, что для предоставления гражданства кандидат должен сдать экзамен по латвийскому языку и истории Латвии. Для Кулиша специально наняли репетитора, с которым он занимался дважды в неделю.

Федор Кулиш родился 26 марта 2005 года в столице Украины (данные сайта Skate Ukraine). Фигурным катанием стал заниматься с пяти лет.

В 2021 году молодой спортсмен становился чемпионом открытого чемпионата Киевского года. Кроме того, Кулиш выигрывал "серебро" чемпионата Украины среди юниоров.

На взрослом уровне был бронзовым призером чемпионата Украины. После начала полномасштабной войны уехал из Украины. На соревнованиях стал выступать под флагом Латвии с осени 2023 года.