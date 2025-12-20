Украинский фигурист Кулиш сменил гражданство перед Олимпийскими играми-2026

Из-за военной агрессии России многие украинские спортсмены уехали из страны. Среди них оказался фигурист Федор Кулиш, становившийся призером чемпионата Украины.
Главные тезисы
- Федор Кулиш, украинский фигурист, сменил гражданство перед участием в Олимпийских играх-2026 из-за ситуации с военной агрессией России.
- Для получения гражданства Латвии спортсмену пришлось пройти экзамены по языку и истории этой страны.
Украинский фигурист Кулиш стал гражданином Латвии
Уроженец Киева Фёдор Кулиш получил паспорт гражданина Латвии. На зимних олимпийских играх-2026 фигурист будет представлять новую Родину.
Федор Кулиш на чемпионате мира в Бостоне занял 24-е место и получил вторую квоту для Латвии на Олимпийские игры в одиночном мужском катании. Для выступления в Милане оставалось только получить латвийский паспорт.
Отметим, что получение паспорта и участие в Играх-2026 было под угрозой срыва из-за языкового барьера. Дело в том, что для предоставления гражданства кандидат должен сдать экзамен по латвийскому языку и истории Латвии. Для Кулиша специально наняли репетитора, с которым он занимался дважды в неделю.
Федор Кулиш родился 26 марта 2005 года в столице Украины (данные сайта Skate Ukraine). Фигурным катанием стал заниматься с пяти лет.
В 2021 году молодой спортсмен становился чемпионом открытого чемпионата Киевского года. Кроме того, Кулиш выигрывал "серебро" чемпионата Украины среди юниоров.
На взрослом уровне был бронзовым призером чемпионата Украины. После начала полномасштабной войны уехал из Украины. На соревнованиях стал выступать под флагом Латвии с осени 2023 года.
