Зеленский подписал закон о множественном гражданстве

15 июля украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон, регулирующий вопросы множественного гражданства в Украине.
Главные тезисы
- Зеленский описал преимущества множественного гражданства для Украины.
- Идея этого закона приобрела популярность после 2022 года.
Что известно о решении Зеленского
Как сообщил глава государства, он подписал принятый Верховной радой еще 18 июня закон с серией изменений в вопросах обретения и сохранения гражданства Украины.
По словам главы государства, теперь Украина уже приступит к определению первых государств-партнеров, с которыми будет внедрено множественное гражданство.
Что важно понимать, идея закона о множественном гражданстве обсуждалась еще до полномасштабной войны и дополнительно актуализировалась после 2022 года.
Нынешний закон был подан Владимиром Зеленским в парламент еще в январе 2024 года.
Кроме того, 15 июля президент безотлагательно подписал и другие документы, в частности, ратификацию Соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины, а также остановку действия для Украины Оттавской конвенции о противопехотных минах.
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