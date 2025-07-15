Зеленский подписал закон о множественном гражданстве
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский подписал закон о множественном гражданстве

Владимир Зеленский
Что известно о решении Зеленского
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15 июля украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон, регулирующий вопросы множественного гражданства в Украине.

Главные тезисы

  • Зеленский описал преимущества множественного гражданства для Украины.
  • Идея этого закона приобрела популярность после 2022 года.

Что известно о решении Зеленского

Как сообщил глава государства, он подписал принятый Верховной радой еще 18 июня закон с серией изменений в вопросах обретения и сохранения гражданства Украины.

Благодаря множественному гражданству сможем создать больше реальных юридических основ для единства всего нашего великого народа — миллионов украинцев на всех континентах, а также представителей других народов, которые связали свою судьбу с Украиной.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По словам главы государства, теперь Украина уже приступит к определению первых государств-партнеров, с которыми будет внедрено множественное гражданство.

Что важно понимать, идея закона о множественном гражданстве обсуждалась еще до полномасштабной войны и дополнительно актуализировалась после 2022 года.

Нынешний закон был подан Владимиром Зеленским в парламент еще в январе 2024 года.

Кроме того, 15 июля президент безотлагательно подписал и другие документы, в частности, ратификацию Соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины, а также остановку действия для Украины Оттавской конвенции о противопехотных минах.

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