Зеленський підписав закон про множинне громадянство

15 липня український лідер Володимир Зеленський підписав закон, який врегульовує питання множинного громадянства в Україні.

Що відомо про рішення Зеленського

Як повідомив глава держави, він підписав ухвалений Верховною радою ще 18 червня закон із серією змін у питаннях набуття і збереження громадянства України.

Завдяки множинному громадянству зможемо створити більше реальних юридичних основ для єдності всього нашого великого народу — мільйонів українців на всіх континентах, а також тих представників інших народів, які пов’язали свою долю з Україною. Володимир Зеленський Президент України

За словами глави держави, відтепер Україна вже розпочати визначення перших держав-партнерів, із якими буде впроваджено множинне громадянство.

Що важливо розуміти, ідея закону про множинне громадянство обговорювалася ще до повномасштабної війни та додатково актуалізувалася після 2022 року.

Нинішній закон був поданий Володимиром Зеленським до парламенту ще в січні 2024-го.