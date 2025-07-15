Зеленський підписав закон про множинне громадянство

15 липня український лідер Володимир Зеленський підписав закон, який врегульовує питання множинного громадянства в Україні.
Головні тези:
- Зеленський описав переваги множинного громадянства для України.
- Ідея цього закону набула популярності після 2022 року.
Що відомо про рішення Зеленського
Як повідомив глава держави, він підписав ухвалений Верховною радою ще 18 червня закон із серією змін у питаннях набуття і збереження громадянства України.
За словами глави держави, відтепер Україна вже розпочати визначення перших держав-партнерів, із якими буде впроваджено множинне громадянство.
Що важливо розуміти, ідея закону про множинне громадянство обговорювалася ще до повномасштабної війни та додатково актуалізувалася після 2022 року.
Нинішній закон був поданий Володимиром Зеленським до парламенту ще в січні 2024-го.
Окрім того, 15 липня президент невідкладно підписав й інші документи, зокрема ратифікацію Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України, а також зупинення дії для України Оттавської конвенції про протипіхотні міни.
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